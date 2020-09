Soutenir tout en préparant l’avenir. Ce sont les deux principes qui guideront le gouvernement de Justin Trudeau dans son action au cours des prochaines semaines et années. Ottawa s’engage à allonger encore les milliards pour venir en aide « aussi longtemps que durera la crise » ceux qui en demeureront affectés économiquement et promet de bonifier le filet social pour les aînés et les femmes. Le tout en consolidant les mesures destinées à la protection de l’environnement.

Pour planter le décor de son énoncé d’intentions lu au Sénat par la gouverneure générale Julie Payette mercredi après-midi, le gouvernement s’est fait poète. « Comme un roseau par grands vents, nous serons secoués, mais nous ne céderons pas. Parce que nos racines sont fermement en place, nos objectifs sont clairs, et parce que nous avons l’espoir, un espoir qui illumine notre âme lors des jours sombres et qui nous permet de demeurer tournés vers l’avenir. »

Le plan d’Ottawa repose, dit-il, sur quatre piliers : sauver des vies dans l’immédiat en se dotant des bons outils sanitaires ; aide les gens et les entreprises qui souffriront encore économiquement de la situation ; verdir l’économie ; et enfin, consolider les valeurs canadiennes en faveur de la diversité et de l’inclusion.

Ainsi, pour assurer la sécurité sanitaire, Ottawa s’engager à aider les provinces à accroître leur capacité de dépistage du coronavirus. « Les Canadiens ne devraient pas avoir à faire la queue pendant des heures pour se faire tester », a lu Mme Payette. Le gouvernement fédéral entend aussi mettre sur pied une « équipe d’intervention » de dépistage pouvant être déployées dans les communautés éloignées. Ottawa réitère en outre son engagement à poursuivre la mise en place graduelle, déjà amorcée, d’un programme d’assurance-médicaments.

C’est sur le plan économique que le discours du Trône s’est fait plus précis. D’entrée de jeu Ottawa a précisé que « l’heure n’est pas à l’austérité ». Une mise à jour économique est promise cet automne (en remplacement du budget qui n’a jamais été présenté). Le Parti conservateur, qui espérait voir dans ce discours un signe qu’Ottawa entend ralentir la cadence des dépenses, sera déçu. Tout au plus le discours a-t-il mentionné que « ce gouvernement préservera les avantages fiscaux du Canada et restera guidé par les valeurs de la viabilité et de la prudence ».

Au contraire, l’heure semble être aux dépenses additionnelles. Ainsi, Ottawa s’engage à « fournir une aide financière supplémentaire directement aux entreprises qui devront fermer temporairement leurs portes par suite d’une décision de santé publique locale ». La Subvention salariale, qui devait se terminer à la fin de l’année, sera prolongée « jusqu’à l’été prochain ». La Prestation canadienne d’urgence, elle, ne le sera pas. Ottawa entend s’en tenir à son plan, annoncé en août, consistant à faire graduellement transiter les travailleurs vers l’assurance-emploi et mettre en place une prestation de transition pour ceux, comme les pigistes, qui ne s’y qualifient pas. De nouvelles mesures d’aide sont aussi promises pour les industries les plus durement touchées, comme celles du tourisme, du voyage et des arts de la scène.

Ottawa prévoit aussi relancer l’économie par un ambitieux programme de création d’un million d’emplois. Les détails n’ont pas été fournis. Tout au plus le discours dit-il qu’Ottawa « compte notamment faire des investissements directs dans le secteur social et les infrastructures, offrir une formation immédiate pour permettre aux travailleurs d’acquérir rapidement des compétences, et mettre en place des mesures incitant les employeurs à embaucher et à conserver leurs travailleurs ». D’ailleurs, Ottawa prédit que son programme de formation professionnelle sera « le plus grand investissement de l’histoire canadienne en formation des travailleurs ».

Le gouvernement fédéral laisse entendre qu’il envisage bonifier le salaire des préposés offrant des services essentiels aux personnes vulnérables. « Le Canada doit mieux valoriser leur travail et leur contribution à notre société. »

Ottawa entend par ailleurs accroître l’emploi chez les femmes avec un « investissement important, soutenu et à long terme » dans la mise en place d’un réseau de garderies. « Nous ne pouvons pas laisser la pandémie nous faire reculer dans le temps quant à la participation des femmes au marché du travail », dit le discours. Le gouvernement fédéral indique qu’il s’inspirera du modèle québécois. Il maintient aussi son engagement électoral de financer des services de garde pour les enfants d’âge scolaire avant et après leurs cours.

Ottawa promet aussi de mieux protéger les personnes âgées. Pas question de hausser les prestations auxquelles elles ont droit outre la promesse déjà faite en campagne électorale de hausser le Sécurité de vieillesse pour les personnes de 75 ans et plus. On propose plutôt de modifier le Code criminel pour sanctionner plus durement les personnes mettant en danger les aînés dont elles prennent soin. Ottawa réitère aussi son désir, manifesté pendant la pandémie, d’instaurer une norme nationale en matière de soins de longue durée, ce qui risque de provoquer un affrontement avec les provinces, de qui relève cette responsabilité.

L’environnement

La protection des milieux naturels et la lutte aux changements climatiques ont, comme prévu, accaparé une partie significative du discours du Trône. Ottawa s’engage, sans offrir de chiffre précis, à « augmenter » sa cible de réduction des gaz à effet de serre (GES). Pour l’heure, le Canada se fixe comme objectif de réduire ses GES de 30 % d’ici 2030. L’ex-leader du Parti vert, Elizabeth May, a indiqué qu’il faudrait que cet objectif soit doublé pour que ses troupes votent en faveur du discours du Trône.

Le discours s’est fait avare de précisions, mais Ottawa a indiqué vouloir financer les rénovations écoénergétiques, l’achat de véhicules électriques et l’accroissement de l’offre de transport en commun. Cependant, Ottawa précise vouloir inciter les entreprises fabriquant des « produits zéro émission » à s’installer au pays en réduisant de moitié leur taux d’imposition fiscale. Le gouvernement réitère son engagement électoral de planter 2 milliards d’arbres (qui n’a pas encore été enclenché, à cause de la pandémie) et de protéger le quart des terres et océans du pays au cours des cinq prochaines années.

Sur le plan fiscal, Ottawa se dit déterminé à « taxer les inégalités extrêmes sur le plan de la richesse », et cela en abolissant graduellement les options d’achat d’actions, ce qu’il avait déjà promis dans le passé. Il réitère aussi son engagement à taxer les géants du web. « Le gouvernement agira afin d’assurer un partage plus équitable de leurs revenus avec nos créateurs et médias, en plus d’exiger qu’ils contribuent à la création, à la production et à la diffusion de nos histoires, à l’écran, en parole, en musique et à l’écrit. »

Petite nouveauté : le gouvernement fédéral planifie mettre en place un système gratuit de production automatisée des déclarations d’impôt pour les déclarations simples et ce, afin que les citoyens reçoivent les prestations auxquelles ils ont droit.

En matière de logement social, Ottawa promet de bonifier son aide de deux manières : augmenter les investissements destinés aux placements rapides en logement à court terme pour les personnes plus vulnérables, et améliorer l’Incitatif à l’achat d’une première propriété pour la classe moyenne.

Une affaire d’équité

Un discours du gouvernement de Justin Trudeau ne serait pas complet sans engagement en matière d’équité et de valorisation de la diversité. Aussi Ottawa s’engage-t-il à déposer un projet de loi mettant en œuvre la Déclaration des Nations Unies sur les droits des peuples autochtones « d’ici la fin de l’année ».

Il promet la mise en place d’une approche pangouvernementale pour améliorer la collecte de données désagrégées, question de pouvoir mieux déceler si des tendances affectent plus un groupe ethnique qu’un autre. Ottawa s’était fait reprocher son incapacité à déterminer si certaines communautés ethniques étaient plus affectées par la COVID-19 que d’autres. On entend aussi moderniser la formation des policiers afin d’éviter les discriminations basées sur la race. Et enfin, on promet d’« adopter des mesures législatives et réaliser des investissements pour lutter contre les inégalités systémiques dans toutes les phases du système de justice pénale, de la déjudiciarisation à l’établissement des peines, de la réinsertion au casier judiciaire ».