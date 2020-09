Les Néo-Brunswickois se rendent aux urnes

Les électeurs du Nouveau-Brunswick se rendent aux urnes lundi, après une brève campagne électorale provinciale remarquable pour les mesures inhabituelles que les candidats ont dû prendre pour faire face à la pandémie de COVID-19.

En raison des règles de santé et d’hygiène, il n’y a pas eu de poignées de main, pas de câlins aux bébés, pas de rassemblements et pas de barbecues communautaires.

Une grande partie de la campagne a été menée sur les médias sociaux, bien qu’il y ait aussi eu du porte-à-porte, le tout à une distance sécuritaire.

Le premier ministre progressiste-conservateur Blaine Higgs — qui a souvent porté une visière complète pendant la campagne — a déclenché les élections 21 mois seulement après le début de son premier mandat, affirmant que son gouvernement minoritaire n’était pas assez stable.

Il a dit aux électeurs qu’il avait besoin d’une majorité pour gouverner une province initialement ébranlée par la pandémie. L’absence de cette majorité, a-t-il dit, mettrait la province en danger.

« Je sais que cette année a été difficile et remplie de nombreux défis inattendus », a déclaré M. Higgs dimanche dans un courriel adressé aux sympathisants du parti. « Mais c’est grâce au solide leadership de notre […] gouvernement que notre province a enregistré l’un des taux les plus bas de COVID-19 au Canada. Nous avons travaillé fort pour assurer la sécurité de nos citoyens et maintenant, nous travaillons fort pour rouvrir en toute sécurité notre économie. »

À la dissolution, on comptait 20 conservateurs, 20 libéraux, trois verts, trois membres de l’Alliance populaire, un indépendant et deux postes vacants. Au moins 25 sièges sont nécessaires pour une majorité dans l’assemblée de 49 sièges. Des sondages récents placent les conservateurs bien en avance sur leurs rivaux.

De l’opportunisme, dénoncent les oppositions

Le chef libéral Kevin Vickers a déclaré que la campagne avait été un défi, bien qu’il ait ajouté que des outils en ligne avaient été utilisés pour faire passer le message du parti au public. Au cours de la course de 28 jours, M. Vickers a fréquemment pris pour cible M. Higgs pour avoir convoqué des élections anticipées au milieu d’une pandémie, suggérant que le premier ministre faisait passer l’opportunisme politique avant la sécurité publique.

M. Vickers a déclaré que la province avait besoin d’un programme de croissance, ce qui, selon lui, contraste avec ce qu’il a appelé le plan tacite des conservateurs d’imposer de grandes réductions de dépenses. Le chef libéral s’est également engagé à mettre l’agence de développement économique de la province — Opportunités Nouveau-Brunswick — « sur les stéroïdes ».

Le chef du parti vert David Coon — qui est devenu en 2014 le premier vert élu à la législature — a également accusé M. Higgs de tenter une prise de pouvoir. Au centre de la plateforme verte se trouvent des engagements visant à éliminer l’utilisation d’herbicides industriels sur les terres publiques, à augmenter le salaire minimum à 15 $ l’heure et à abaisser l’âge légal du vote à 16 ans.

« Nous avons deux priorités », a déclaré M. Coon pendant la campagne. « Assurer la sécurité des Néo-Brunswickois au milieu de la pandémie de COVID-19 et tracer une voie vers la reprise […] qui place le bien-être des personnes et des communautés au cœur du processus décisionnel gouvernemental, tout en protégeant l’environnement naturel. »

Quant à l’Alliance populaire, dirigée par Kris Austin, le parti avait accepté de soutenir le gouvernement Higgs pendant 18 mois après les élections de 2018. Lorsque cet accord a pris fin, M. Higgs a demandé aux autres partis de le maintenir au pouvoir jusqu’en 2022, ou jusqu’à ce que la pandémie soit terminée. Lorsque les libéraux ont mis fin à ces pourparlers le mois dernier, M. Higgs a déclenché des élections.

Comme ce fut le cas lors des élections de 2018, le parti de M. Austin s’est concentré sur les questions linguistiques, un sujet brûlant dans la province officiellement bilingue. M. Austin estime que l’argent dépensé pour fournir des services en français, en particulier dans les soins de santé, pourrait être mieux investi.

Le NPD, qui n’avait pas de siège à l’Assemblée législative au moment du déclenchement des élections, est dirigé par le chef par intérim Mackenzie Thomason. L’homme de 23 ans se présente à sa troisième élection. M. Thomason a déclaré que le NPD voulait que l’assurance maladie couvre plus de services, y compris les soins dentaires, oculaires et chiropratiques de base.