L’ancien ministre des Finances Bill Morneau est de nouveau dans l’embarras. Le commissaire aux élections fédérales l’a trouvé coupable d’avoir enfreint la loi électorale en menant des activités partisanes peu avant la campagne électorale de 2019 dans le cadre d’événements auquel il participait pourtant à titre de ministre.

Le commissaire aux élections reproche à l’ex-député d’avoir « conféré un avantage partisan » à deux futures candidates du Parti libéral du Canada à l’été 2019. M. Morneau s’est engagé à payer une amende de 300 $

Le premier incident s’est produit le 29 juillet, à Oakville. M. Morneau avait été invité, à titre de ministre des Finances, à prononcer un discours devant la Chambre de commerce de la ville, puis à participer à une table ronde avec des gens d’affaires pour ensuite visiter une entreprise locale. Lors de ces trois événements, Anita Anand — qui souhaitait alors se porter candidate pour le PLC et qui a depuis été élue députée d’Oakville — était présente. M. Morneau a salué les « réalisations importantes » de Mme Anand, pendant son discours à la Chambre de commerce, et estimé que « lorsqu’une telle personne décide de s’engager dans la vie publique — munie de grandes réalisations dans le secteur privé — je crois qu’il est important que nous l’appuyions et l’encouragions ». M. Morneau a en outre publié une photo de lui-même et Mme Anand sur sa page Facebook.

Le 27 août 2019, M. Morneau était de passage à Caledon pour y visiter aussi une entreprise. Il était accompagné de Michele Fisher — qui désirait elle aussi devenir candidate libérale mais qui n’a pas été élue au scrutin. Tous deux ont publié une photo d’eux-mêmes sur leur page Facebook peu après l’événement.

« Le fait de présenter et de faire la promotion des personnes désirant se porter candidates pour le PLC lors des événements en cause a favorisé les chances de succès du PLC dans les circonscriptions électorales concernées. Par ce fait, le PLC a tiré un avantage des dépenses liées à ces événements », stipule le commissaire aux élections fédérales, Yves Côté, dans un rapport publié jeudi. Les coûts associés à l’organisation de ces événements ont été évalués à 1661 $. Somme que l’association électorale du PLC dans l’ancienne circonscription de M. Morneau à Toronto a depuis remboursée.

« Il est interdit aux ministres d’utiliser les ressources publiques ou les fonds de leurs budgets ministériels à des fins partisanes », rappelle le commissaire Côté.

Il note toutefois qu’il « n’y a aucune indication que M. Morneau avait l’intention d’utiliser des ressources publiques à des fins partisanes ni qu’il a participé à la planification des visites en question ».

M. Morneau a démissionné de son poste de ministre des Finances et de son rôle de député à la mi-août, dans la foulée du scandale UNIS.

D’autres détails suivront.