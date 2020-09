Les transferts fédéraux en santé doivent être haussés, disent Legault et Ford

Le Québec et l’Ontario font front commun pour réclamer une hausse pérenne des transferts en santé d’Ottawa. Les premiers ministres François Legault et Doug Ford se sont toutefois gardés de chiffrer la somme qu’ils souhaitent obtenir du gouvernement fédéral, préférant d’abord en discuter avec leurs homologues provinciaux lors du Conseil de la fédération prévu à Québec les 24 et 25 septembre.

« Avant même la pandémie, le financement des services de santé était déjà, dans toutes les provinces, un problème très important », a affirmé M. Legault à l’issue du sommet Ontario-Québec qui se déroulait à Mississauga mercredi.

Il a rappelé que les dépenses en santé augmentent de 5 à 6 % par année en raison du vieillissement de la population, alors que les revenus du gouvernement augmentent plutôt de 3 %. « Quand on additionne les coûts de santé de toutes les provinces, on est à environ 200 milliards de dépenses et la part du fédéral qui vient dans les transferts en santé, c’est 42 milliards, donc 21 %. »

Les deux premiers ministres demandent à Ottawa une « contribution récurrente sans condition » qui pourrait notamment servir à embaucher davantage de personnel de la santé.

Plus tôt dans la journée, le premier ministre fédéral Justin Trudeau a évité de prendre un engagement ferme sur l’augmentation de ces transferts. « On va continuer d’être là, a indiqué M. Trudeau. Et j’ai bien hâte d’entamer des discussions avec les premiers ministres des provinces et des territoires sur les prochaines étapes et les prochaines façons qu’on va pouvoir aider. Comme je le dis depuis le début, notre gouvernement sera là pour assurer la santé et la sécurité des Canadiens. »

Il a rappelé que le gouvernement fédéral avait déjà accordé un demi-milliard de dollars pour soutenir les systèmes de santé provinciaux depuis le début de la pandémie et qu’il avait conclu « des accords de 19 milliards » pour contribuer à la relance de l’économie des provinces « y compris pour le système de santé. »

Avec Marie Vastel