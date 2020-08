Trudeau dénonce le «vandalisme» contre la statue de Macdonald

Après la mairesse de Montréal et le premier ministre du Québec, le premier ministre fédéral Justin Trudeau qualifie lui aussi de « vandalisme » le renversement de la statue de John A. Macdonald survenu en fin de semaine à Montréal en marge d’une manifestation. Il est d’accord pour qu’on réfléchisse à l’héritage laissé par le premier premier ministre du Canada, mais estime qu’il ne revient pas à un petit groupe de trancher de manière unilatérale le sort de ce personnage controversé.

« Je suis tout à fait d’accord avec la mairesse Plante et le ministre [du Patrimoine Steven] Guilbeault qui soulignent que le vandalisme n’est pas une façon acceptable de faire avancer des propos en faveur de changements dans la société », a déclaré M. Trudeau lundi alors qu’il se trouvait à Montréal.

Tout en reconnaissant le besoin d’aplanir les inégalités que visent à dénoncer de tels gestes, le premier ministre Trudeau les condamne néanmoins. « Des actes comme ceux-là n’ont pas leur place dans une société de droit. Nous nous devons de comprendre et d’entendre l’impatience des gens qui veulent plus de changements rapidement pour éliminer ces discriminations systémiques, mais nous devons le faire de la bonne façon. »

En fin de semaine, une manifestation en faveur du « définancement », et éventuellement, de l’abolition de la police de Montréal s’est conclue par le renversement de la statue de John A. Macdonald, qui a perdu sa tête en tombant. Cette statue, sise à la place du Canada, a maintes fois fait l’objet d’attaques de militants déplorant qu’on commémore ce premier ministre instigateur des écoles résidentielles autochtones et de la taxe d’entrée sur les personnes d’origine chinoise.

Cette taxe de 50 $ (puis de 100 $ et finalement de 500 $) a été instaurée pour juguler l’afflux d’immigrants chinois dont le Canada n’avait plus besoin une fois le chemin de fer pancanadien complété. Elle a été en vigueur de 1885 à 1923, date à laquelle l’arrivée de Chinois a été carrément interdite, jusqu’en 1947. Le système des écoles résidentielles a quant à lui été instauré en 1883, bien qu’une forme ou une autre de ce genre d’écoles existait depuis déjà un demi-siècle. La dernière de ces écoles a fermé en 1996.

Quand on lui a demandé s’il fallait aussi remettre en question la commémoration d’autres premiers ministres comme Wilfrid Laurier ou William Lyon Mackenzie King, qui n’ont pas davantage mis un terme au système des écoles résidentielles, M. Trudeau a élargi la liste.

« Je pense qu’on peut aussi poser la question par rapport à mon père [Pierre Elliott Trudeau]. On doit poser des questions par rapport à tous nos anciens premiers ministres, tous nos leaders du passé qui ont sûrement fait beaucoup de bonnes choses, mais qui aussi ont fait quelques erreurs et je pense qu’un pays doit s’informer de son passé, être conscient des choses positives et négatives que tout dirigeant aura faites dans sa carrière. »

Mais selon lui, il revient aux « élus » et aux « systèmes » de commémoration officiels de prendre ces décisions au terme de débats publics. « Il revient aux différentes communautés et villes de choisir comment on va se souvenir de notre histoire. Ce n’est pas à un petit groupe de décider unilatéralement qu’on ne doit pas reconnaître et célébrer cette personne-ci ou une autre. »

Ce n’est pas la première fois que des statues à l’effigie du fondateur du Canada sont prises à partie ou que l’utilisation commémorative du nom de Macdonald crée la controverse. En 2017, une association d’enseignants de l’Ontario avait demandé que soient rebaptisées les écoles primaires portant son nom. En 2018, la ville de Victoria, en Colombie-Britannique, a retiré une statue similaire se trouvant devant l’hôtel de ville et réfléchit depuis à son sort futur. Plus tôt cet été, une statue de Macdonald à Charlottetown, à l’Île-du-Prince-Édouard, a été couverte de peinture rouge.

M. Trudeau avait fermé la porte à effacer le nom de Macdonald en 2017. « Je peux dire sans équivoque qu’il n’y a aucun plan au niveau du gouvernement fédéral de changer le nom de John A. Macdonald sur quoique ce soit qui tombe sous notre responsabilité. » Lundi, il a maintenu sa position, indiquant que John A. Macdonald avait encore sa place dans la mémoire collective. « C’était notre premier premier ministre et il faut reconnaître le rôle qu’il a eu dans la création du pays, du monde dans lequel on vit aujourd’hui. »