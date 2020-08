Le ministre Bill Morneau démissionne

Bill Morneau annonce sa démission comme ministre des Finances et député dans la tempête de l'affaire We Charity.

Il vient d'en faire l'annonce en conférence de presse à Ottawa, sans faire mention de l'organisme de bienfaisance.

M. Morneau a déclaré que «le moment était venu» pour un nouveau ministre des Finances d'affronter la relance à long terme de l'économie post-pandémie.

Il a indiqué qu'il n'avait jamais eu l'intention de se présenter aux prochaines élections.

M. Morneau a dit croire que la relance était un travail de longue haleine, et qu'un nouveau ministre se devait de s'atteler à la tâche sans attendre.

Il a dit avoir offert sa démission au premier ministre Justin Trudeau, lundi matin.

M. Morneau est en eaux troubles depuis les révélations des liens entre l'organisme WE Charity et sa famille. Le gouvernement fédéral avait accordé un contrat à WE Charity pour gérer un programme de bourses élaboré en réponse à la pandémie.

La famille de M. Trudeau a, elle aussi, des liens avec l'organisation charitable — dont le nom en français est Mouvement UNIS — qui a choisi d'abandonner le contrat qu'Ottawa lui avait accordé.

D'autres détails à venir.