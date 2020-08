Ottawa régularisera le statut de certains anges gardiens

Certains « anges gardiens » qui n’ont pas de statut au Canada pourront régulariser leur situation.

Le ministre fédéral de l’Immigration a annoncé vendredi matin quels demandeurs de statut de réfugiés — la plupart au Québec — qui sont montés au front dès le début de la pandémie de COVID-19 se feront offrir une résidence permanente.

Le programme est disponible pour ceux qui avaient fait une demande de statut de réfugié au Canada avant le 13 mars dernier et qui ont occupé certains emplois comme préposé aux bénéficiaires ou infirmière. Ils devront aussi avoir travaillé pendant au moins 120 heures à ces postes et prouver qu’ils ont une expérience d’au moins six mois dans ces professions.

« Les professions désignées visées par cette mesure spéciale sont les suivantes: préposés aux bénéficiaires, infirmiers/infirmières, aides-infirmiers/aides infirmières, associés au service de soins aux patients et aides aux préposés aux bénéficiaires et les travailleurs de soutien à domicile », peut-on lire dans le communiqué publié par le ministère fédéral de l'Immigration.

L’annonce du ministre Marco Mendicino laisse cependant en plan plusieurs travailleurs qui, bien qu’ayant œuvré dans les CHSLD, ne se qualifieront pas pour le progarmme.

Plusieurs de ces « anges gardiens » sont issus de la communauté haïtienne.

À Québec, on a applaudi l'annonce.

« Depuis maintenant plusieurs semaines, notre gouvernement cherchait un moyen pour permettre aux "anges gardiens" de s'établir de façon permanente au Québec. [...] Nous pouvons maintenant agir concrètement pour reconnaître la participation et la contribution des personnes qui ont demandé l'asile à l'effort collectif pour prendre soin des malades et des aînés durant la pandémie de la COVID-19 », a déclaré Nadine Girault, ministre de l'Immigration, de la Francisation et de l'Intégration et ministre des Relations internationales et de la Francophonie, dans un communiqué publié aussi vendredi matin.