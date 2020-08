Ottawa réserve des vaccins chez Pfizer et Moderna

Le gouvernement fédéral vient de signer une entente avec le géant pharmaceutique Pfizer et la compagnie de biotechnologie Moderna, afin de réserver des millions de doses de leurs vaccins, encore expérimentaux, contre la COVID-19. Mais Ottawa prévient du même souffle que ces vaccins devront se faire attendre encore un an.

La ministre responsable de l’Approvisionnement, Anita Anand, s’est réjouie mercredi que le Canada devienne ainsi « l’un des premiers pays à conclure » de tels accords. « Ces ententes avec Moderna et Pfizer témoignent de notre approche agressive visant à s’assurer d’avoir accès à des vaccins expérimentaux dès maintenant, pour que les Canadiens soient au premier rang lorsqu’un vaccin sera disponible », a fait valoir la ministre en conférence de presse à Toronto. « Nous avons encore un long chemin devant nous. Mais grâce aux ententes annoncées aujourd’hui, nous nous assurons que le Canada sera prêt à franchir la prochaine et dernière étape pour protéger ses citoyens », a-t-elle affirmé.

Pfizer et Moderna ont entamé les essais cliniques de phase 3 de leurs vaccins expérimentaux au cours de la semaine dernière. Pfizer est en train d’étudier quatre vaccins expérimentaux et les essais cliniques entamés dans différents pays montrent des « résultats prometteurs », a souligné la ministre. Le New England Journal of Medicine a quant à lui fait état de données encourageantes au sujet des essais cliniques de Moderna.

La ministre Anand a prévenu qu’il faudra cependant du temps pour développer ces vaccins, les tester adéquatement puis procéder à leur production de masse. Tout potentiel vaccin devra enfin être approuvé par Santé Canada. « Si tout se passe bien », la ministre prévoit que les premiers vaccins soient livrés au courant de l’année 2021.

Le gouvernement fédéral s’est en outre procuré des seringues, des tampons d’alcool, des compresses et d’autres fournitures qui seront nécessaires pour procéder à l’immunisation des Canadiens le moment venu.

La ministre Anand a cependant refusé de préciser le nombre de doses de vaccins expérimentaux réservés chez Pfizer et Moderna. La somme des ententes conclues n’a pas non plus été dévoilée. « Nous sommes en négociations avec plusieurs fournisseurs potentiels de vaccins — tant au pays qu’à l’internationale — donc l’information demeure confidentielle pour le moment », a-t-elle indiqué, en précisant qu’Ottawa est en négociations avec « plus de cinq fournisseurs ».