D’ex-employées de Don Meredith estiment le processus de dédommagement injuste

Deux femmes qui travaillaient pour l’ancien sénateur Don Meredith affirment que le processus indépendant établi par le Sénat pour déterminer l’indemnisation des victimes du harcèlement de M. Meredith est « totalement inacceptable » et les victimise à nouveau.

Les deux femmes se sont entretenues avec La Presse canadienne sous le couvert de l’anonymat en compagnie de leur avocat, Brian Mitchell.

Elles ont déclaré qu’elles se sentent intimidées par le Sénat pour qu’elles participent à un processus d’indemnisation qu’elles jugent injuste et opaque.

L’ancienne juge de la Cour d’appel du Québec Louise Otis a été embauchée comme évaluatrice indépendante et a été chargée de discuter avec d’anciens employés du bureau du sénateur Meredith et d’examiner tous les documents de deux enquêtes précédentes sur sa conduite, dont une complétée il y a un an par le conseiller sénatorial en éthique.

Cette longue enquête a révélé que Meredith avait harcelé à de nombreuses reprises et harcelé sexuellement plusieurs employées, notamment par de l’intimidation, des baisers et des attouchements.

Ceux qui participent à l’évaluation de la juge Otis ne sont pas autorisés à recourir à des avocats, leurs frais juridiques ne seront pas couverts et le Sénat ne sera pas obligé de se plier aux décisions finales de la juge en matière d’indemnisation — des conditions que les deux femmes contestant le processus jugent inacceptables et pour lesquelles elles refusent d’y participer.

Elles craignent également que, lors de l’évaluation du dédommagement auquel chacune a droit, la juge Otis ne soit pas invitée à tenir compte du devoir de diligence du Sénat de les protéger en tant qu’employées, ce qui, selon elles, devrait être une considération majeure.

Dans une déclaration de regret présentée le mois dernier à la Chambre haute, le sénateur Sabi Marwah, président du Comité permanent de la régie interne, des budgets et de l’administration, a affirmé que les actions de M. Meredith méritaient « sans équivoque une sévère condamnation de la part du Sénat et de l’ensemble des sénateurs ».

Don Meredith a démissionné du Sénat en 2017. Il n’a fait face à aucune accusation criminelle.



