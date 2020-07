Affaire UNIS: au tour des conservateurs de demander le départ de Trudeau

Après le Bloc québécois, c’est au tour du Parti conservateur de réclamer le départ de Justin Trudeau dans la foulée de l’affaire UNIS. Le chef Andrew Scheer pense que le Canada gérera mieux la pandémie et ses conséquences économiques si les postes de premier ministre et de ministre des Finances sont pourvus par des personnes n’étant pas occupées à défendre leur réputation.

« Pourquoi [le ministre des Finances] Bill Morneau n’a-t-il pas été congédié et pourquoi les députés libéraux n’ont-ils pas demandé que Justin Trudeau démissionne en tant que chef du Parti libéral », a demandé le chef conservateur au cours d’un point de presse vendredi matin. « Ce scandale démontre qu’il y a de la corruption aux plus hauts niveaux du gouvernement. Peut-être M. Trudeau ne peut pas congédier M. Morneau car il sait qu’il a fait bien pire. »

M. Scheer ne pense pas que ce soit un mauvais moment pour se débarrasser à la fois du chef de gouvernement et du grand argentier canadien alors même que le pays affronte une crise sanitaire dont l’impact économique, qui pourrait s’amplifier encore, s’est déjà traduit par un déficit de 343 milliards de dollars. Au contraire.

« C’est la raison pour laquelle ils doivent démissionner. Pour que le gouvernement puisse continuer à gérer notre pays pendant cette crise », a rétorqué M. Scheer. « On a des leaders du Parti libéral qui sont concentrés sur des considérations politiques plutôt que le bien-être des Canadiens. On a besoin d’un chef de gouvernement et de ministres qui peuvent se concentrer sur leurs responsabilités et [qui ne sont pas occupés] à chercher leurs reçus pour déterminer le montant qu’ils doivent payer à une autre organisation. »

À l’origine de l’affaire UNIS (We Charity en anglais) se trouve le programme de Bourses canadiennes pour le bénévolat étudiant, de 912 millions de dollars. Le but de ce programme fédéral était d’encourager les étudiants du cégep et de l’université à faire du bénévolat en lien avec la pandémie moyennant une compensation pouvant atteindre 5000 $. Ottawa espérait faire une pierre deux coups : fournir aux organismes tels que les CHSLD « des bras » et assurer aux jeunes incapables de se trouver un emploi à cause de la COVID-19 un moyen d’acquitter leurs frais de scolarité cet automne.

Le groupe UNIS allait recevoir 43,5 millions $ pour gérer le programme. Or, il a été révélé que la mère et le frère de M. Trudeau ont empoché près de 300 000 $ d’UNIS au cours des dernières années pour prononcer des discours tandis que la fille de M. Morneau travaillera chez UNIS jusqu’en août prochain.

Selon l’opposition, MM. Trudeau et Morneau se sont placés en conflit d’intérêts en ne se récusant pas des discussions en lien avec ce contrat. Selon les libéraux, ce sont les fonctionnaires qui ont conclu à l’incapacité de l’appareil gouvernemental de livrer un tel service et qui ont suggéré d’avoir recours à UNIS. C’est en outre de la ministre de la Jeunesse, Bardish Chagger, qu’a émané la recommandation finale au cabinet.

De nouvelles révélations ont aussi mis M. Morneau dans l’eau chaude cette semaine. Sa famille a participé à deux voyages dans les installations d’UNIS, un au Kenya et l’autre en Équateur. UNIS explique qu’elle voulait faire voir aux philanthropes que sont les Morneau le bien que l’organisme accomplit, dans l’espoir de recevoir des dons. Si les Morneau ont payé leur billet d’avion et leurs chambres d’hôtel, ils n’ont pas été facturés par UNIS pour le coût de leur séjour dans les installations comme tel. UNIS a expliqué que là où se trouvent ses projets, il n’y a pas d’autres options d’hébergement, et qu’il avait toujours été entendu que le séjour était offert à titre « gracieux ». M. Morneau a compris cette semaine qu’il n’avait pas été facturé et a envoyé un chèque de 41 366 $, soit l’équivalent en dollars canadien du montant forfaitaire de 4395 $US qu’UNIS calcule par personne pour un séjour (les Morneau étaient deux au Kenya et cinq en Équateur).

La Loi sur les conflits d’intérêts interdit à des titulaires de charges publiques d’accepter des voyages susceptibles de les placer en conflit d’intérêts ou de donner cette impression. C’est précisément à cause de cette disposition que Justin Trudeau avait été déclaré coupable par le Commissaire aux conflits d’intérêts et à l’éthique d’avoir enfreint la Loi en acceptant de séjourner sur l’île privée de l’Aga Khan. Ironiquement, l’enquête du Commissaire, et le brouhaha politique qui l’accompagnait, a eu lieu à l’été et à l’automne 2017, au même moment où les Morneau effectuaient leurs deux voyages aujourd’hui controversés.

Le chef du Bloc québécois a déjà demandé que M. Trudeau cède sa place à sa vice-première ministre le temps que toute cette affaire soit tirée au clair. Yves-François Blanchet a indiqué que le premier ministre ne pouvait avoir l’« espace mental » nécessaire pour gérer à la fois la pandémie et cette allégation de conflit d’intérêts. Une enquête a de fait été ouverte par le Commissaire sur l’affaire UNIS et l’opposition en réclame une seconde, spécifique aux voyages des Morneau.

Le chef conservateur ne s’est pourtant pas dit prêt à faire tomber le gouvernement libéral minoritaire pour autant. « Nous ne parlons pas d’élection mais du choix que les députés libéraux ont pour donner le signe aux Canadiens qu’ils prennent l’éthique au sérieux. Il n’y a aucun mécanisme en ce moment pour forcer une élection : la Chambre ne siège pas et ça prend tous les partis d’opposition pour forcer une élection. » M. Scheer a indiqué ne pas avoir abordé avec les autres chefs de parti cette idée dans ses conversations avec eux.