L'opposition demande au commissaire à l'éthique d'élargir l'enquête sur Morneau

Les partis d'opposition demandent au commissaire à l'éthique d'élargir son enquête au sujet des liens entre le ministre des Finances Bill Morneau et l'organisation UNIS.



Les conservateurs et néo-démocrates ont écrit au commissaire Mario Dion afin qu'il se penche sur des voyages humanitaires financés en partie par UNIS auxquels M. Morneau et sa famille ont participé en 2017.



Le ministre des Finances a admis mercredi qu'il avait remboursé plus de 41 000$ à UNIS pour certaines dépenses reliées à ces voyages.



La Loi sur les conflits d'intérêts interdit aux ministres et à leur famille d'accepter des voyages payés parce que cela pourrait être vu comme une tentative d'influence.



Depuis, UNIS s'est défendu en disant qu'il est de pratique courante d'offrir des voyages gratuits à des investisseurs et des philanthropes, dans l'espoir de récolter des dizaines de millions de dollars de leur part après coup.



Les conservateurs réclament la démission du ministre Morneau.



Jeudi matin, leur porte-parole en matière de finances, Pierre Poilievre a dit que son parti allait utiliser toutes les avenues possibles pour forcer l'imputabilité du gouvernement, mais n'est pas allé aussi loin que de réclamer une élection dès cet automne.