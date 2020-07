L’aide directe aux provinces moins généreuse qu’Ottawa le laisse entendre

Ce n’est pas tout à fait 19 milliards de dollars que Justin Trudeau versera aux provinces, comme il l’a annoncé jeudi, mais plutôt 11 milliards d’aide directe, a constaté Le Devoir.

Le premier ministre fédéral a révélé jeudi s’être enfin entendu avec les provinces sur un plan pour « relancer l’économie de façon sécuritaire ». M. Trudeau s’est alors targué de leur offrir « plus de 19 milliards pour que les provinces et les territoires disposent des ressources nécessaires pour protéger la santé des Canadiens, aider les gens à retourner au travail et se préparer pour une potentielle deuxième vague ».

Son gouvernement n’a cependant pas précisé comment ces sommes étaient ventilées. Le détail n’est venu que par voie de communiqué en soirée.

Or, on y apprend que l’entente fédérale-provinciale se chiffre bel et bien à 19,1 milliards, mais que près du quart de l’enveloppe (4,5 milliards) servira en fait à ce que le fédéral se procure de l’équipement de protection personnelle individuelle afin de le redistribuer aux quatre coins du pays.

Ottawa promet aussi jusqu’à 2 milliards aux municipalités et 1,8 milliard à leurs réseaux de transport en commun, mais à condition que les provinces concernées égalisent les montants fédéraux. C’est donc dire que 8,3 milliards des sommes annoncées jeudi n’iront pas dans les coffres des provinces.

Celles-ci se partageront plutôt 10,8 milliards.

Au gouvernement fédéral, on rétorque n’avoir jamais présenté l’entente comme des transferts directs aux provinces et que ces dernières ont aussi profité des 230 milliards qu’Ottawa a dépensés pour venir en aide aux citoyens et aux entreprises depuis le début de la pandémie. La mise à jour économique d’Ottawa notait la semaine dernière que le fédéral a assumé jusqu’à présent 86 % des mesures d’aide à la pandémie, contre 14 % du côté des provinces.

Factures provinciales

Ces dernières ont cependant tour à tour déjà fait état de factures qui se chiffreront bien au-delà de l’aide annoncée par Ottawa jeudi. Le Québec affirme avoir injecté 28 milliards en mesures d’aide, en dépenses accélérées et en report de paiement d’impôts. Le gouvernement de François Legault s’attend à toucher 2,6 milliards des fonds du Cadre de relance sécuritaire négocié avec Ottawa.

L’Ontario estime qu’il lui en coûtera de son côté 23 milliards pour gérer les répercussions de la COVID-19 et redémarrer son économie. L’Alberta rapporte avoir déboursé 14 milliards à ce jour.

Les premiers ministres provinciaux se sont tous néanmoins réjouis de leur entente avec Ottawa, car ultimement ces sommes profiteront à leurs citoyens. Mais ils ont aussi parlé de l’aide fédérale comme d’une « contribution » ou d’une enveloppe qui permettra de « compenser » les frais encourus pour gérer la crise.

Le premier ministre Legault a en outre noté jeudi que certaines dépenses, comme l’embauche de davantage de préposés aux bénéficiaires, seront récurrentes. Il a ainsi prévenu que les provinces reviendront à la charge en septembre pour sommer une fois de plus Justin Trudeau de bonifier ses transferts aux provinces en matière de santé.

Le Cadre de relance sécuritaire d’Ottawa prévoit une aide de 4,3 milliards pour améliorer le dépistage de la COVID-19. Le fédéral cible l’objectif ambitieux de pouvoir faire jusqu’à 200 000 tests par jour. Il s’en fait actuellement en moyenne 40 000 par jour au pays.

Le fédéral promet en outre à l’ensemble des provinces 740 millions pour régler les problèmes de personnel dans les CHSLD ; 700 millions pour aider les systèmes de santé provinciaux à répondre à une deuxième vague de COVID-19 ; 500 millions pour soutenir les personnes qui souffrent de problèmes de santé mentale ou de consommation ou qui vivent dans l’itinérance ; 625 millions pour bonifier le nombre de places en garderie ; et 1 milliard de dollars pour offrir dix jours de congé maladie payés partout au pays. Une enveloppe de 3 milliards sera en outre versée en appui aux investissements qu’ont dû faire les provinces pour s’approvisionner en équipement de protection personnelle.