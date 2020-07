UNIS: le comité de l’éthique des Communes veut lui aussi enquêter sur le contrat

Un deuxième comité de la Chambre des communes envisage d’examiner l’accord entre le gouvernement fédéral et l’organisme UNIS pour gérer un vaste programme de bénévolat étudiant, qui a été rompu après s’être embourbé dans des considérations éthiques.

L’organisme à but non lucratif UNIS (« WE Charity » en anglais) a abandonné la gestion du programme de 912 millions $ en pleine controverse liée aux centaines de milliers de dollars qu’il a versés à des membres de la famille du premier ministre Justin Trudeau pour leur participation à des événements.

Le contrat a été attribué à UNIS sans appel d’offres. M. Trudeau a admis qu’il aurait dû se retirer du processus d’octroi du contrat, mais qu’il ne l’a pas fait. Le ministre des Finances Bill Morneau, dont l’une des filles travaille pour une branche de l’organisation, a dit la même chose.

Les conservateurs du comité permanent de l’accès à l’information, de la protection des renseignements personnels et de l’éthique des Communes ont réclamé vendredi d’obtenir toute la documentation liée aux discours prononcés par M. Trudeau, sa femme, sa mère ou son frère dans des événements organisés par UNIS.

Les conservateurs estiment que le comité doit comprendre dans quelle mesure les règles du gouvernement sur les conflits d’intérêts ont été respectées. Pour eux, l’accord conclu avec UNIS représente un cas très concret en la matière.

« Faisons un peu la lumière là-dessus », a déclaré vendredi le député conservateur ontarien Michael Barrett, porte-parole de son parti en matière d’éthique, au début de la réunion.

Selon UNIS, la mère de M. Trudeau, Margaret, connue pour son militantisme en matière de santé mentale, est la principale personne de l’entourage du premier ministre qui a été rétribuée pour des discours entre 2016 et 2020. Justin Trudeau n’a jamais été payé pour des discours, affirme l’organisme.

Le commissaire à l’éthique enquête

La députée libérale québécoise Brenda Shanahan a fait valoir que le comité n’est pas un organisme d’enquête. Il supervise en grande partie le travail de personnes telles que le commissaire fédéral à l’éthique Mario Dion, a-t-elle dit, mais ne mène pas d’enquêtes lui-même.

Le commissaire Dion a ouvert des enquêtes sur le premier ministre et le ministre des Finances dans cette affaire, afin de déterminer s’ils ont violé la Loi sur les conflits d’intérêts.

Jeudi, le comité des finances de la Chambre des communes a entendu la ministre de la Jeunesse, Bardish Chagger, et des hauts fonctionnaires sur la façon dont l’entente avec UNIS a été conclue après que M. Trudeau a annoncé en avril le lancement du programme de soutien au bénévolat pour les étudiants qui n’ont pas pu trouver de travail d’été à cause de la COVID-19.

La ministre a affirmé qu’elle n’avait pas été mandatée par le cabinet du premier ministre afin de conclure cette entente. Selon elle, c’est un haut fonctionnaire du ministère de l’Emploi et du Développement social qui a soutenu, par écrit, que l’organisme UNIS était la seule organisation au pays qui pouvait gérer ce vaste programme de bourses.

UNIS aurait pu recevoir jusqu’à 43,53 millions $ de ce contrat sans appel d’offres pour administrer le programme, a indiqué la ministre.

La bourse vise à aider les étudiants qui ne trouvent pas de travail d’été à cause de la COVID-19 et qui souhaitent faire du bénévolat. Le programme offre jusqu’à 5000 $ pour payer leurs droits de scolarité, en échange de 500 heures de bénévolat.