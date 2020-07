Aide financière aux provinces: front commun pour déjouer les négociations d’Ottawa

Justin Trudeau s’est buté à un front commun des provinces, en tentant de négocier son offre de leur verser 14 milliards de dollars en aide pour la pandémie, a appris Le Devoir. Car si le premier ministre fédéral espérait négocier avec elles à la pièce, elles se sont liguées pour négocier d’un bloc par le biais du Conseil de la fédération et ainsi augmenter leur rapport de force.

Le premier ministre de la Saskatchewan, Scott Moe, qui préside le Conseil de la fédération qui rassemble les provinces et les territoires canadiens, a envoyé une lettre à Justin Trudeau samedi dernier afin de l’avertir que ses homologues négocieraient d’une seule voix.

La missive prévenait Ottawa que les provinces ne débattraient pas de façon bilatérale, mais uniquement en groupe, ont confirmé au Devoir deux sources issues de deux provinces différentes.

Face au refus unanime des provinces de se voir imposer les conditions d’Ottawa pour toucher les sommes promises, les négociations ont porté fruit.

Le gouvernement fédéral a bonifié son offre monétaire de façon « significative », selon nos informations, et a fait preuve de plus de flexibilité quant aux conditions imposées aux gouvernements provinciaux.

M. Trudeau avait annoncé, début juin, que ses milliards devraient servir, dans toutes les provinces, à l’instauration de 10 jours de congé de maladie, à l’achat de matériel de protection pour le réseau de la santé, à la consolidation des garderies, à venir en aide aux municipalités, et à renflouer les caisses des réseaux de transport en commun.

Le Québec et l’Ontario s’étaient vite opposés à l’imposition de conditions par Ottawa, tout comme plusieurs autres provinces.

Deux semaines plus tard, Justin Trudeau avait prévenu qu’il négocierait avec les provinces séparément, afin d’en venir à des ententes bilatérales plus rapidement. « On ne va pas attendre jusqu’à ce que la dernière province signe pour aider la première », avait-il lancé.

Or, les provinces ont rejeté cette stratégie fédérale.

L’une de nos sources provinciales prédisait jeudi qu’une entente était à portée de main, maintenant qu’Ottawa a fait preuve de flexibilité.

Les premiers ministres provinciaux se sont entretenus au téléphone au cours des 24 dernières heures pour finaliser les négociations.

Justin Trudeau se disait lui-même optimiste, lundi, de pouvoir annoncer des nouvelles à ce sujet « plus tard cette semaine ».