Prolongation de la subvention salariale jusqu’en décembre

Le gouvernement fédéral a l’intention de prolonger la Subvention salariale d’urgence du Canada jusqu’au mois de décembre.

Le premier ministre Justin Trudeau en a fait l’annonce lundi matin, lors d’un point de presse devant sa résidence. Il a précisé que des détails seraient annoncés plus tard cette semaine.

La subvention salariale avait déjà été prolongée une première fois, jusqu’au 29 août.

Lors du portrait économique dévoilé la semaine dernière, le gouvernement fédéral prévoyait que le programme coûterait quelque 82 milliards de dollars aux coffres de l’État en 2020-2021, laissant entrevoir qu’il serait prolongé davantage.

18 milliards C’est la somme octroyée par le gouvernement fédéral, en date du 6 juillet, à 252 370 entreprises pour les aider à payer leurs employés depuis l’instauration de ce programme destiné à soutenir l’économie canadienne, secouée par la pandémie.

Le premier ministre n’a pas expliqué comment le gouvernement allait modifier la subvention salariale afin d’inciter plus d’entreprises à l’utiliser. Bon nombre d’employeurs ont critiqué le programme, estimant les critères trop rigides.

En date du 6 juillet, 18 milliards avaient été octroyés à 252 370 entreprises pour les aider à payer leurs employés. Le ministre des Finances, Bill Morneau, a déclaré la semaine dernière que ce chiffre serait appelé à augmenter.

« Maintenant, on a un employé sur quatre dans le secteur privé qui […] est en train d’utiliser la subvention salariale. Nous pensons que ça va augmenter dans les prochains jours avec nos changements », a-t-il dit, au moment de présenter son portrait économique.

La subvention salariale fournit 75 % du salaire des employés, pour un maximum de 847 $ par semaine, des entreprises admissibles et des organismes à but non lucratif.

Nombre de cas

Il y a eu plus de 3 212 000 tests au Canada. Environ 1 % d’entre eux ont détecté la maladie. On fait passer, en moyenne, 38 000 tests par jour.

Jusqu’à maintenant, on a recensé 108 093 cas confirmés ou probables dans l’ensemble du pays. La COVID-19 a provoqué la mort de 8788 Canadiens.