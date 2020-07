Service Canada commence à rouvrir progressivement ses bureaux

Le gouvernement fédéral annonce un plan de réouverture progressive des bureaux de Service Canada fermés depuis la fin mars en raison de la pandémie de la COVID-19.

Jusqu’à 90 succursales devraient ouvrir leurs portes d’ici la fin du mois, en commençant par 14 dès mercredi. Les prochaines ouvertures seront déterminées selon les recommandations de la santé publique et selon le nombre de citoyens desservis.

Le gouvernement a passé les dernières semaines à réaménager les bureaux de Service Canada afin de protéger employés et visiteurs. Des panneaux translucides ont été installés aux comptoirs et de l’affichage permet de faciliter le respect de la distanciation physique. On a également réduit la capacité des salles d’attente.

De l’équipement de protection personnel sera fourni au personnel dans les bureaux qui rouvriront leurs portes.

Des masques seront également offerts aux visiteurs dans les villes ou les provinces où le port du couvre-visage est rendu obligatoire dans tous les lieux publics fermés.

Dans les régions, où le couvre-visage n’est pas obligatoire, les visiteurs sont fortement encouragés à porter leur propre masque et à désinfecter leurs mains.

Pour l’instant, les bureaux de Service Canada vont gérer les requêtes concernant les numéros d’assurance sociale, l’assurance-emploi et la pension de retraite, notamment, mais les affaires liées aux passeports et à la biométrie ne seront pas traitées.

Dans un communiqué de presse, le gouvernement invite les citoyens à continuer d’utiliser le plus possible les services en ligne plutôt que de se déplacer en personne.

Service Canada compte 318 bureaux à travers le pays et quelque 250 autres petits points de service qui ont accueilli 8,4 millions de visiteurs entre avril 2018 et mars 2019, selon une récente évaluation du service. De ce nombre, plus de 1,9 million de personnes y entrent pour profiter des stations en libre-service.