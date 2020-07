Le ministre des Affaires étrangères, François-Philippe Champagne, dit que le Canada suspend son traité d’extradition avec Hong Kong. Il s’agit de l’une des mesures prises en réponse à la nouvelle loi sur la sécurité nationale imposée par Pékin au territoire.

Dans une déclaration, M. Champagne dit que le Canada va aussi traiter les exportations de biens sensibles vers Hong Kong de la même façon que ceux destinés à la Chine.

Cela veut dire que le Canada n’autorisera pas l’exportation d’articles militaires sensibles là-bas.

La Chine a imposé de nouveaux contrôles stricts à Hong Kong cette semaine, dans ce que M. Champagne qualifie de violation du cadre d’« un pays, deux systèmes ». Ce cadre devait être en place pendant 50 ans après que le Royaume-Uni eut redonné Hong Kong à la Chine en 1997.

Dans sa déclaration, M. Champagne dit que le rôle de Hong Kong en tant que « plaque tournante mondiale » s’est construit sur cette base et, qu’en son absence, le Canada est contraint de réévaluer les dispositions existantes.

Ces décisions du Canada surviennent après que les États-Unis eurent décidé de cesser les ventes d’équipement militaire à Hong Kong.

« Le Canada croit fermement au principe d’un pays, deux systèmes » censé garantir à Hong Kong des libertés inconnues ailleurs en Chine, a déclaré le premier ministre Justin Trudeau vendredi.

Le régime communiste a imposé mardi soir à l’ex-colonie britannique un texte très controversé en ce qu’il viole, selon ses détracteurs, ce principe en vigueur depuis la rétrocession du territoire en 1997.

Dès maintenant, « le Canada traitera les exportations de biens sensibles vers Hong Kong de la même façon que ceux destinés à la Chine. Le Canada n’autorisera pas l’exportation d’articles militaires sensibles vers Hong Kong », a indiqué M. Trudeau.

Le principe « d’un pays, deux systèmes » est « important » pour les habitants du territoire, dont quelque 300 000 Canadiens qui y vivent, a souligné Justin Trudeau.

« Le rôle de Hong Kong en tant que plaque tournante mondiale s’est construit sur cette base. En son absence, le Canada est contraint de réévaluer les dispositions existantes », a expliqué de son côté François-Philippe Champagne.

La nouvelle législation chinoise « a été promulguée dans le cadre d’un processus secret, sans la participation du corps législatif, du pouvoir judiciaire ou de la population de Hong Kong, et en violation des obligations internationales », a dit M. Champagne.

« Ce processus a démontré un mépris pour la Loi fondamentale de Hong Kong et le haut degré d’autonomie promis à Hong Kong en vertu du cadre “un pays, deux systèmes” », a-t-il relevé dans une déclaration.

Les relations entre le Canada et la Chine traversent une crise sans précédent en raison de la procédure d’extradition vers les États-Unis engagée au Canada contre une dirigeante du géant chinois des télécommunications Huawei.

Justin Trudeau a récemment rejeté les appels en faveur d’un échange entre la dirigeante de Huawei, Meng Wanzhou, et deux Canadiens emprisonnés en Chine et accusés d’espionnage, l’ancien diplomate Michael Kovrig et le consultant Michael Spavor.