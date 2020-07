Justin Trudeau se dit «déçu» d’Air Canada, mais ne propose pas de solution

Justin Trudeau s’avoue « déçu » qu’Air Canada ait suspendu indéfiniment son service en régions. Mais le premier ministre n’avait pas pour autant de solution à annoncer vendredi.

« Nous sommes évidemment déçus de la décision d’Air Canada de couper le service envers certaines régions. On sait qu’Air Canada profite des liens les plus profitables au pays, mais on s’attend aussi à ce qu’ils assurent le service des personnes qui vivent dans des régions plus éloignées », a réagi M. Trudeau, en point de presse, quatre jours après que le transporteur aérien ait annoncé la suspension de plusieurs liaisons au pays.

Il a cependant refusé de se prononcer sur les solutions envisagées par le ministre québécois des Transports, François Bonnardel. Ce dernier a évoqué jeudi la possibilité d’aider les petites compagnies aériennes régionales à prendre le relais, ou même que Québec créé sa propre entreprise aérienne. M. Trudeau s’est abstenu à deux reprises de commenter ces éventualités.

« Il est important que les Canadiens qui vivent dans toutes les différentes régions soient desservis par les compagnies aériennes », a-t-il insisté, en indiquant que son gouvernement est en contact avec Air Canada.

M. Trudeau a toutefois semblé disposé à laisser encore du temps au transporteur aérien, en disant espérer qu’Air Canada puisse « se remettre à desservir ces régions au fur et à mesure que l’économie commence à reprendre ». Air Canada a dit s’attendre à ce que le trafic aérien reprenne seulement d’ici trois ans.

La décision de la compagnie de suspendre indéfiniment son service dans plusieurs régions du Québec et du Canada a été fortement dénoncée, non seulement par les maires et les citoyens des municipalités touchées, mais aussi par les élus fédéraux de ces régions.

La ministre libérale du Revenu national et députée de Gaspésie-Les-Îles-de-la-Madeleine, Diane Lebouthillier, a qualifié le choix d’Air Canada d’« épouvantable » et de « honteux ». Le député libéral néo-brunswickois, Serge Cormier, a déploré une décision « irresponsable » et « irréfléchie ». Air Canada a annoncé mardi la suspension indéfinie de notamment huit services de liaisons au Québec et 14 dans les provinces maritimes — où plusieurs vols entre ces provinces mêmes ont été annulés.

WE tire sa révérence, en plein scandale

M. Trudeau s’est par ailleurs dit déçu que l’organisme de charité WE (UNIS en français) ait décidé de renoncer à administrer son nouveau programme fédéral de Bourses pour bénévolat étudiant.

Le groupe en a fait l’annonce par voie de communiqué vendredi. La ministre de la Diversité et de la Jeunesse, Bardish Chagger, a confirmé au même moment que « même si UNIS a lancé le programme et reçu plus de 35 000 demandes au cours de la première semaine, à l’avenir, ils ne géreront pas le programme ». Mme Chagger a plaidé, par voie de communiqué, qu’il s’agit « d’une décision dont nous avons convenu mutuellement ». Mais le premier ministre a plutôt parlé d’une décision de l’organisme, que le gouvernement appuie.

« C’est sûr que la façon dont tout ça s’est déroulé, c’est décevant », a fait valoir M. Trudeau, en affirmant que WE avait le réseau de contact pour recruter de nombreux jeunes bénévoles, les soutenir et les former. « On continue à être fermement engagés à aider les jeunes à s’impliquer à travers le pays », a assuré le premier ministre. Le gouvernement s’occupera maintenant de distribuer les bourses de 1000 $ à 5000 $ aux étudiants postsecondaires qui offrent de faire du bénévolat cet été, faute de pouvoir travailler à cause de la pandémie. « Le gouvernement du Canada et UNIS travailleront ensemble pour s’assurer que les bénévoles qui ont présenté une demande et qui ont été placés ne soient pas lésés », a assuré la ministre Chagger.

M. Trudeau avait annoncé, la semaine dernière, que son gouvernement confierait la gestion du nouveau programme de 900 millions de dollars au groupe WE, qui a été créé pour aider les enfants dans le monde et qui encourage les jeunes Canadiens à faire du bénévolat. L’organisme devait toucher 19,5 millions pour gérer le programme et jumeler des Canadiens avec des offres de bénévolat. WE a précisé, vendredi, qu’il remettrait toutes les sommes touchées au gouvernement fédéral.

Le groupe WE était la cible d’articles peu flatteurs dans les médias du Canada anglais depuis une semaine.

Plusieurs avaient critiqué qu’Ottawa confie ce contrat à un organisme qui est très proche de la famille Trudeau. Le premier ministre et son épouse participent chaque année à leur journée « We Day » pour les jeunes. Sophie Grégoire Trudeau est l’une des ambassadrices du groupe. C’est dans le cadre d’une activité avec WE qu’elle était à Londres, en mars, lorsqu’elle a attrapé la COVID-19.

M. Trudeau martelait depuis le début que ce sont les fonctionnaires fédéraux qui ont choisi de confier le programme de Bourses pour bénévolat étudiant à l’organisme de charité. Le National Post a toutefois mis la main sur une rencontre vidéo lors de laquelle l’un des cofondateurs de l’organisme, Marc Kielburger, se réjouissait que le bureau du premier ministre ait contacté le groupe pour lui demander de s’occuper des bourses étudiantes. Il s’est par la suite rétracté, en insistant sur le fait que c’était plutôt un haut fonctionnaire du ministère de l’Emploi qui avait fait ces démarches. M. Trudeau a réitéré vendredi que la décision était venue de la fonction publique.