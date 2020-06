Justin Trudeau abandonne les points de presse quotidiens

Justin Trudeau ralentira à son tour le rythme des mises à jour quotidiennes sur la pandémie de COVID-19. Le premier ministre et les dirigeants de la santé publique fédérale ne tiendront désormais des points de presse que lorsque le gouvernement aura quelque chose à annoncer.

« Au cours des prochaines semaines, on va continuer de vous tenir au courant des derniers développements comme on le fait depuis le début », a assuré M. Trudeau lors de son dernier point de presse quotidien devant sa résidence de Rideau Cottage à Ottawa. « Mais étant donné qu’on entre dans cette nouvelle phase, la Dre [Theresa] Tam, le Dr [Howard] Njoo et moi allons tenir des points de presse sur la pandémie quelques fois par semaine, mais pas tous les jours. »

Le gouvernement fédéral continuera, cela dit, de partager des mises à jour quotidiennes du nombre de nouveaux cas et de décès causés par la COVID-19 au pays. Le gouvernement québécois avait prévu mettre fin à cette pratique la semaine dernière, pour ne fournir que des mises à jour hebdomadaires, mais a été forcé de faire marche arrière face au tollé que cette décision avait provoqué.

M. Trudeau ne faisait déjà plus de conférences de presse les samedis, depuis la mi-mai. Quant aux dimanches, le premier ministre prenait déjà habituellement la journée de repos, n’ayant tenu un point de presse qu’à quatre reprises ce jour-là depuis la mi-mars.

À Québec, le premier ministre François Legault a déjà réduit la fréquence de ses points de presse. Le gouvernement québécois tient en moyenne trois conférences de presse par semaine.

« Je veux être très clair, par contre : on a fait des progrès importants, mais on n’est pas sortis du bois. On doit demeurer prudents et continuer de suivre les directives des experts », a insisté M. Trudeau lundi.

Invité à commenter la situation au sud de la frontière, où le nombre de cas de COVID-19 explose dans plusieurs États américains depuis plusieurs jours, le premier ministre Trudeau a fait valoir que cela démontrait l’importance pour tous de porter un masque et de s’assurer de continuer de respecter les consignes de distanciation physique. « Si nous ne voulons pas perdre tous le progrès qu’on a fait au cours des derniers mois, il va falloir qu’on continue à être vigilants même dans cette nouvelle phase de la pandémie », a-t-il fait valoir.

La frontière canado-américaine est fermée aux voyageurs non-essentiels des deux pays jusqu’au 21 juillet. M. Trudeau ne s’est pas avancé sur la suite des choses, indiquant simplement que les conversations se poursuivent à ce sujet avec l’administration américaine.

L’aide aux loyers prolongée

Le premier ministre a par ailleurs annoncé qu’il avait l’intention de prolonger d’un mois son programme d’Aide d’urgence du Canada pour le loyer commercial, qui avait au départ été prévu pour les seuls mois d’avril, de mai et de juin. Le gouvernement fédéral négociera une telle prolongation de son programme avec les provinces cette semaine. « On comprend que beaucoup de propriétaires ont de problèmes de liquidités en ce moment. Mais on travaille là-dessus cette semaine », a assuré M. Trudeau.

Le programme a été dénoncé par plusieurs. Car pour se prévaloir du programme, une entreprise locataire doit non seulement avoir vu ses revenus diminuer de 70 %, mais surtout obtenir la participation du propriétaire de l’immeuble qu’elle occupe. Ce dernier doit accepter d’éponger une perte de 25 % sur le loyer. En contrepartie, le locataire paye 25 % de son loyer habituel, Ottawa en paye 37,5 % et Québec, le 12,5 % restant. Or, peu de propriétaires auraient accepté de se plier à cette condition.