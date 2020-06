Trudeau ne s’entend pas avec les provinces sur l’aide fédérale et la condamnation du racisme

La bonne entente entre Justin Trudeau et ses homologues provinciaux semble s’effriter. Le premier ministre fédéral prévient maintenant qu’il offrira ses milliards de dollars d’aide à la pièce aux provinces qui acceptent ses conditions, sans attendre l’accord des autres. Les premiers ministres du pays n’ont en outre pas réussi à se mettre d’accord pour dénoncer le racisme systémique au pays cette semaine.

M. Trudeau et ses homologues ont publié une déclaration conjointe, jeudi, condamnant « toute forme de racisme, de discrimination, d’intolérance et de sectarisme ». Les dirigeants s’y engagent « à exercer leur leadership et à apporter les changements nécessaires à leurs politiques, initiatives et pratiques afin de mieux soutenir les communautés et ainsi s’attaquer aux causes profondes des inégalités ».

Mais nulle part dans la déclaration de 400 mots ne se retrouvent les mots « racisme systémique. « Effectivement, il n’y a pas eu consensus sur l’utilisation des mots « racisme systémique » », a reconnu le premier ministre fédéral vendredi, sans vouloir dénoncer les provinces qui s’y sont opposées. Selon les informations du Devoir, le Québec, l’Alberta et le Manitoba avaient des réticences lorsque M. Trudeau a proposé la rédaction d’une telle déclaration il y a deux semaines.

Le premier ministre fédéral a dit estimer que ce refus de certains de parler de racisme ou de discrimination systémiques « souligne à quel point on a du travail à faire ». « Par rapport à moi, par rapport au gouvernement fédéral, nous reconnaissons le racisme systémique pour pouvoir mieux le combattre », a-t-il insisté. M. Trudeau croit néanmoins que la « prise de position assez forte contre le racisme des premiers ministres de ce pays avait de la valeur ».

Pourtant, la semaine dernière, il s’est indigné lorsque le Bloc québécois s’est opposé à une motion reconnaissant la présence de racisme systémique au sein de la Gendarmerie royale du Canada (GRC) et demandant une révision de ses budgets en conséquence.

14 milliards à prendre ou à laisser

Ce manque de consensus entre les provinces et Ottawa persiste aussi dans le dossier des 14 milliards $ que M. Trudeau s’est engagé à verser à ses homologues à certaines conditions.

Là encore, le premier ministre n’a pas révélé quelles provinces refusent toujours que ces sommes soient investies uniquement là où le leur dicte Ottawa. Mais M. Trudeau a révélé qu’il négocie de façon bilatérale avec chacune d’entre elles en vue de conclure des ententes individuelles. « Ces conversations bilatérales se poursuivent et, dès qu’il y a des provinces qui arrivent à une entente avec le gouvernement fédéral, on va vouloir faire passer l’argent le plus rapidement possible pour que justement les Canadiens à travers le pays reçoivent l’aide », a-t-il affirmé vendredi, lors de son point de presse quotidien.

« On ne va pas attendre jusqu’à ce que la dernière province signe pour aider la première, a-t-il argué. Je pense que les gens comprennent à quel point c’est important de sortir cet argent pour aider les entreprises, les familles, les personnes vulnérables, les différentes municipalités. Il y a énormément de choses où on a besoin de l’argent bientôt et on va faire tout notre possible pour l’envoyer le plus rapidement possible. »

Le premier ministre a promis de verser ces sommes aux provinces, il y a trois semaines, pour les aider à gérer les impacts de la pandémie. Ottawa insiste toutefois pour que les fonds servent à l’achat d’équipement de protection, l’ajout de congés de maladie payés, la consolidation du réseau de garderies, l’amélioration des soins en CHSLD, et l’aide aux municipalités. Le Québec, l’Ontario, la Saskatchewan et le Nouveau-Brunswick ont déploré que le fédéral souhaite leur dicter comment utiliser cet argent.

La Croix-Rouge en renfort d’ici la fin juillet

M. Trudeau a par ailleurs confirmé que 900 membres de la Croix-Rouge prendront le relais de l’armée canadienne dans les CHSLD du Québec cet été, tel que le révélait Le Devoir il y a deux semaines.

L’organisme a déjà entamé son recrutement. Une première cohorte de 150 personnes sera dépêchée dans les CHSLD et résidences de soins de longue durée d’ici le 6 juillet. Les 750 autres membres de la Croix-Rouge seront en poste d’ici le 29 juillet, a annoncé le premier ministre. Ces renforts resteront sur le terrain jusqu’au 15 septembre, tel que le réclamait le premier ministre québécois François Legault.

« Dans l’ensemble, la situation dans les CHSLD s’est grandement améliorée. Les besoins ne sont plus les mêmes qu’il y a deux mois », a fait valoir M. Trudeau vendredi.

Le travail de l’armée n’est cependant pas tout à fait terminé. Des militaires resteront encore sur le terrain pour stabiliser la situation dans quatre résidences « au cours des prochains jours », a-t-il indiqué. « Les Forces armées canadiennes ne quitteront aucun CHSLD avant qu’il soit en état de stabilité, en état « vert » pour pouvoir s’assurer qu’on n’est pas en train de laisser tomber qui que ce soit », a insisté M. Trudeau.

Dix équipes de sept militaires resteront en outre disponibles pour retourner en CHSLD en cas d’urgence.

Au cours des deux derniers mois, 1400 militaires canadiens ont été déployés dans 47 CHSLD québécois, principalement dans la région de Montréal.