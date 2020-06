Ottawa annonce une bourse pour le bénévolat étudiant

Le pays a failli ses aînés

Pour aider les étudiants post-secondaire à acquérir de l'expérience de travail, Ottawa lance la Bourse canadienne pour le bénévolat étudiant, a annoncé Justin Trudeau jeudi.Lors de son point-de presse quasi quotidien, le premier ministre a précisé que la somme de cette bourse irait de 1000 à 5000$, dépendamment des heures effectuées.Le gouvernement lance aussi la plateforme «Je veux aider» pour permettre aux étudiants et aux diplômés d'entrer en contact avec les organisations qui ont besoin d'aide.Le premier ministre Trudeau a également annoncé des investissements pour des stages s'adressant aux étudiants post-secondaire, de même que la création de milliers d'emplois étudiants.Ottawa investira par ailleurs 110 millions de dollars pour soutenir la recherche sur la COVID-19, car ce virus n'est pas prêt de disparaître, a indiqué M. Trudeau.Il a également admis que le Canada avait failli à la tâche en ce qui concerne les soins aux aînés. Le premier ministre répondait à une question au sujet d'une analyse publiée jeudi notant que, en date du 25 mai, les résidents d'établissements de soins de longue durée représentaient 81 % de tous les décès liés à la COVID-19 signalés dans le pays, contre une moyenne de 42 % dans tous les pays étudiés.«C'est certain que ça prend plus de soins et plus de rigueur», a déclaré M. Trudeau, mentionnant que «les provinces ont besoin d'aide» et que le fédéral était prêt à aider, sans préciser comment ce soutien pourrait se présenter.Justin Trudeau s'est dit «totalement en désaccord» avec les signataires de la lettre demandant la libération de Meng Wanzhou pour permettre le rapatriement de Michael Spavor et Michael Kovrig, détenus par Pékin. Selon lui, montrer à la Chine qu'il suffit d'arrêter de façon aléatoire des Canadiens pour exercer une pression sur le Canada est une mauvaise idée. «C'est un principe extrêmement important que nous devons respecter», dit-il. «Si on permettait ça, on rendrait vulnérable des millions de Canadiens qui voyagent à l'étranger.»Michael Spavor et Michael Kovrig ont été condamnés pour espionnage par Pékin la semaine dernière. Ils sont détenus en Chine depuis décembre 2018.Le premier ministre Trudeau a déjà déclaré que les cas de MM. Kovrig et Spavor étaient liés à celui de la dirigeante de Huawei Meng Wanzhou, arrêté à Vancouver quelques jours avant les deux Canadiens.Le processus d'extradiction de Mme Meng vers les États-Unis, où elle est visée par des accusations liées à de présumées violations des sanctions commerciales contre l’Iran, est au coeur de l'affaire.