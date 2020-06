Racisme: le chef du Bloc exige des excuses de la part de Singh

Le chef du Bloc québécois exige de son rival néodémocrate des excuses pour avoir traité de raciste un de ses députés. Si la Chambre des communes ne punit pas Jagmeet Singh, Yves-François Blanchet croit que cela enverra le signal que les parlementaires peuvent s’injurier sans qu’il n’y ait de véritables conséquences.

« Je souhaite ardemment que le chef du NPD présente des excuses. […] Et je souhaite que de telles éventuelles excuses soient aussi largement diffusées que les accusations », a déclaré Yves-François Blanchet en point de presse jeudi matin.

Mercredi soir, Jagmeet Singh a traité à la Chambre des communes le bloquiste Alain Therrien de « raciste » parce que ce dernier a refusé, au nom du Bloc québécois, son consentement pour permettre le dépôt d’une motion reconnaissant la présence de racisme systémique au sein de la Gendarmerie royale du Canada (GRC) et demandant une révision de ses budgets en conséquence. Le président a expulsé M. Singh de la Chambre des communes après que ce dernier a refusé de s’excuser. Mais une telle expulsion ne dure en général que pour la journée. M. Singh a l’intention de se présenter en Chambre aujourd’hui.

« Si le président de la Chambre ne prend pas de mesures sévères dans l’éventualité où le chef du NPD refuse de présenter des excuses sincères, à la hauteur et à la durée des accusations portées mercredi, n’importe qui dans le Parlement va se dire qu’il peut dire n’importe quoi et avoir une suspension de 24 heures », a déploré M. » Blanchet.

Par courriel, l’équipe de M. Singh a indiqué que le chef « ne s’excusera pas », et qu’il a l’intention d’être en Chambre aujourd’hui.

Le chef du Bloc se dit « écœuré » que les Québécois dans leur ensemble se fassent « traiter de racistes n’importe quand et pour n’importe quoi. »

M. Blanchet a relaté que son député prenait la situation durement. « Des gens qui le respectaient ont, à juste titre, des doutes, parce qu’ils n’étaient pas là. C’est très déplorable. » De manière générale, il déplore que dans l’esprit de M. Singh, il n’y ait que deux positions possibles : soit une personne reconnaît l’existence du racisme systémique, soit cette personne est raciste. « Il n’y en a pas de définition claire et formelle [de racisme systémique], chacun y allant de sa propre définition. Peut-être qu’il y en a qui pensent que ça existe plus que d’autres et dans tous les cas, c’est légitime. Si on veut avoir un débat sain, il faudra procéder autrement qu’en échangeant des insultes et des accusations. »