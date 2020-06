Une application de traçage bientôt disponible, annonce Ottawa

À voir en vidéo

Une application de traçage qui informera les gens s'ils ont été en contact avec la COVID-19 sera bientôt disponible, annonce Ottawa.L'application mobile, développée avec Shopify, BlackBerry et l'Ontario «sera volontaire, pas obligatoire, mais elle sera plus efficace si elle est téléchargée par le plus de gens possible», a expliqué le premier ministre. «Aucun renseignement personnel ne sera recueilli ou partagé, et aucun service de localisation ne sera utilisé», a-t-il précisé. Justin Trudeau a également reconnu, lors de son point de presse quotidien, que la défaite du Canada à l'ONU est une déception.D'autres détails suivront.