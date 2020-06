Une mise à jour économique en juillet

La mise à jour économique tant réclamée par l’opposition à la Chambre des communes aura finalement lieu, quoiqu’en version allégée, au beau milieu de l’été. Après s’y être opposé pendant des semaines au motif que l’exercice serait trop incertain, le gouvernement fédéral présentera un « portrait » budgétaire le 8 juillet, lors d’une des quatre journées de travaux parlementaires prévues pour traverser la période de pandémie.

« Ça va nous donner une mise à jour sur l’économie, sur la façon dont notre réponse se compare à celle d’autres pays et sur ce à quoi on pourrait s’attendre dans l’avenir », a expliqué M. Trudeau qui, en anglais, a parlé d’un « instantané » plutôt d’une « mise à jour » économique.

Le gouvernement de Justin Trudeau n’a pas présenté de budget cette année. Il devait le faire le 30 mars dernier, mais à cause de la fermeture du Parlement, et du confinement de la société en général, l’événement n’avait pas eu lieu. Depuis, M. Trudeau justifiait l’absence de chiffres par l’avenir trop incertain causé par la pandémie de coronavirus. Encore la semaine dernière, le premier ministre avait dit que d’établir « quel sera l’état de notre économie dans un an ou dans trois ans serait complètement de se baser sur des estimés et même des choix quasiment aléatoires ».

M. Trudeau a maintenu la ligne mercredi en soutenant que l’exercice du 8 juillet ne sera pas une mise à jour économique au sens traditionnel du terme, avec des prédictions de soldes budgétaires sur plusieurs années. « Une mise à jour économique serait encore irréaliste, a-t-il soutenu. Une mise à jour économique comprend des prévisions sur ce qui pourrait se passer dans les prochaines années, sur trois à cinq ans. Et ça évidemment, on ne sera pas en mesure de partager cela. » Il s’agira plutôt d’un sommaire des dépenses engagées jusqu’à présent pour répondre à la crise de la COVID-19 ainsi que « quelques prévisions sur ce qu’on pourrait voir dans les prochains mois ». Pas question d’aller au-delà, a répété M. Trudeau.

Le Parti conservateur réclame une telle mise à jour depuis plusieurs semaines, et le Bloc québécois s’était rangé à cette idée depuis quelques jours. M. Trudeau a indiqué que son gouvernement était encore en mode réactif à la crise et qu’il envisagera une vraie mise à jour économique ou un budget « quand la situation se sera stabilisée ».

Les dernières prévisions financières d’Ottawa remontent à la mise à jour de décembre dernier. À cette époque, le gouvernement fédéral prédisait un déficit de 28 milliards pour l’année 2020-21 en cours. Depuis, le Directeur parlementaire du budget a prédit que le déficit pourrait atteindre 252 milliards $. Et cela, avant même que d’autres annonces coûteuses ne soient faites par le premier ministre, notamment la prolongation de deux mois de la Prestation canadienne d’urgence (PCU) qui pourrait à elle seule coûter des dizaines de milliards de dollars supplémentaires.

À Québec, le budget avait été présenté le 10 mars dernier, mais le gouvernement de François Legault avait été obligé de reconnaître peu de temps après que les chiffres s’y trouvant ne tenaient plus. Québec présentera sa mise à jour économique ce vendredi.