La PCU prolongée de deux mois

Les chômeurs de la pandémie peuvent souffler encore un peu : la Prestation canadienne d’urgence (PCU) sera prolongée pour tout le monde de huit semaines. Justin Trudeau estime que trop de gens cherchent encore un emploi pour ne pas agir malgré les craintes que cela ne freine la reprise économique. Mais chose certaine, la facture pour Ottawa gonflera de dizaines de milliards de dollars.

« La réalité, c’est que même si on reprend certaines activités, beaucoup de gens ont encore besoin de ce soutien pour payer leurs factures pendant qu’ils cherchent du travail », a expliqué le premier ministre Trudeau. Il a indiqué que si des modifications au fonctionnement du programme n’étaient pas au menu pour l’instant, elles n’étaient pas exclues pour autant. « Au cours des prochaines semaines, notre gouvernement va étudier les meilleures pratiques internationales, en plus de surveiller l’économie et la progression du virus, pour déterminer si on doit apporter des changements au programme pour mieux soutenir les gens. »

La PCU verse 500 $ par semaine, ou 2000 $ par mois, à toute personne ayant perdu ses revenus à cause de la pandémie. La PCU devait initialement durer un maximum de 16 semaines. Pour les travailleurs ayant commencé à la recevoir dès le début, à la mi-mars, les paiements se seraient taris dès le 5 juillet. Pour ceux-là, les versements se termineront maintenant le samedi 29 août.

Plusieurs voix s’étaient élevées pour que le programme soit prolongé. Le NPD, par exemple, demandait une prolongation de 16 semaines. Le Bloc québécois suggérait que la PCU soit maintenue pour les travailleurs de secteurs encore en confinement ou durement affectés, comme le tourisme ou le milieu artistique.

Le gouvernement Trudeau n’a pas choisi cette dernière voie, notamment parce qu’elle aurait nécessité un changement à la loi après un vote à la Chambre des communes. Or, les travaux parlementaires doivent prendre fin cette semaine et l’unanimité des partis nécessaires pour adopter à toute vapeur des projets de loi est de plus en plus difficile à obtenir. Telle que rédigée, la loi actuelle ayant mis en place la PCU permet au gouvernement de procéder seul, par règlement, s’il veut seulement prolonger le programme ou modifier le montant auquel les prestataires ont droit.

Le seul changement qui sera apporté au programme est que dans l’attestation que les demandeurs doivent signer à chaque période d’admissibilité, il y aura une mention des emplois disponibles sur le site Guichet-Emploi, la plus grande banque d’offres d’emploi au pays. Officiellement, le programme n’est pas destiné aux personnes ayant volontairement quitté leur emploi ou ayant décliné un retour au travail.

Le premier ministre Justin Trudeau ne pense pas que cette prolongation incitera des travailleurs à rester à la maison plus longtemps. Il a systématiquement évité de répondre aux questions portant sur le sujet, se bornant à répéter qu’il y a encore environ « 3 millions de personnes qui voudraient travailler mais qui ne peuvent pas travailler ».

Le chef du Bloc québécois n’est pas aussi confiant que M. Trudeau. « Malheureusement, a lancé Yves-François Blanchet, dans sa forme actuelle, la PCU n’est pas très efficace pour favoriser le retour au travail parce qu’elle crée une espèce de barrière : si tu as la PCU, tu ne pourrais travailler que quelques heures par semaine pour ne pas la perdre alors qu’il faut amener les gens à renoncer à la PCU au bénéfice d’un retour à l’emploi. »

M. Blanchet aurait préféré que la PCU soit plutôt modulée pour faire en sorte que les travailleurs retournant au travail puissent conserver une part plus importante de la PCU, soit 0,50 $ pour chaque dollar gagné. Un travailleur pourrait ainsi gagner jusqu’à 5000 $ par mois avant de perdre entièrement la PCU contre 1000 $ actuellement. Le Directeur parlementaire du budget a calculé qu’un tel changement ferait augmenter le coût du programme d’environ 11 %.

La PCU est de loin la mesure d’aide la plus coûteuse mise en place par le gouvernement fédéral. En date de jeudi dernier, Ottawa prédisait qu’elle lui coûterait 60 milliards $ pour sa durée de 16 semaines. Au moment d’écrire ces lignes, Ottawa n’avait pas fourni son évaluation exacte du coût de la prolongation. « Notre espoir est qu’au fur et à mesure que l’économie rouvre, de moins en moins de gens auront besoin de la PCU », s’est contenté de répondre M. Trudeau. En coulisses, on met en garde contre la tentation de faire une simple règle de trois et déduire que la PCU coûtera 50 % plus cher (donc 30 milliards $ de plus) parce qu’elle durera 50 % plus longtemps. Déjà 1,2 million de personnes ont cessé de s’en prévaloir avant même que leurs prestations s’épuisent, note-t-on.

Minorité en sursis ?

Cette annonce faite par M. Trudeau est susceptible par ailleurs d’assurer sa survie au vote de confiance qui aura lieu demain soir à la Chambre des communes. Le chef néodémocrate Jagmeet Singh avait indiqué hier qu’il appuierait le gouvernement s’il prolongeait la PCU. M. Singh souhaitait une prolongation de 16 semaines, mais se disait « flexible » et prêt à accepter une proposition similaire. Le gouvernement minoritaire libéral n’a besoin de l’appui que d’un seul parti pour se maintenir au pouvoir.

Le Bloc québécois n’a pas encore annoncé s’il appuiera ou non le gouvernement, attendant de voir les réponses qu’il recevra à certaines propositions mises de l’avant. Le Bloc souhaiterait qu’Ottawa verse un deuxième chèque de 300 $ aux aînés, qu’il envoie 500 millions $ supplémentaires aux provinces pour éponger leurs frais en santé, qu’il bonifie l’aide destinée au secteur agricole et s’engage à faire une mise à jour économique.

Néanmoins, M. Blanchet a avoué qu’il serait très étonné que le gouvernement tombe et qu’une élection soit déclenchée maintenant. « Personne ne veut envoyer 20 millions de Canadiens se mettre en ligne pour voter pendant qu’on est encore en contexte de pandémie, pendant les vacances de la construction. C’est un scénario qui à sa face même est une blague. »

Le Parti conservateur n’a toujours pas indiqué comment il votera demain.

Encore des pénalités ?

La semaine dernière, le gouvernement a tenté de faire adopter un projet de loi à la Chambre des communes qui aurait envoyé 600 $ aux personnes handicapées pour leur permettre de traverser la crise et qui aurait instauré des pénalités pour les fraudeurs de la PCU. L’unanimité requise pour adopter rapidement le projet de loi n’a pas été obtenue.

M. Trudeau a promis de trouver un moyen de verser l’aide financière aux personnes handicapées sans passer par une loi. Mais il n’a toujours pas indiqué ce qu’il ferait avec les fraudeurs. L’Agence du revenu du Canada (ARC) a indiqué que déjà 190 000 personnes ont remboursé volontairement la PCU reçue alors qu’elles n’y avaient pas droit. L’ARC dit avoir aussi reçu pas moins de 1300 signalements de fraude possible.