Justin Trudeau promet de prolonger la PCU, mais ne précise pas encore comment

L’économie a beau reprendre peu à peu, l’aide fédérale se poursuivra encore quelque temps. Justin Trudeau a confirmé lundi que la Prestation canadienne d’urgence sera prolongée. Les détails, à savoir quels travailleurs y auront droit plus longtemps, se feront cependant attendre encore quelques jours.

Le premier ministre a voulu rassurer les Canadiens qui craignent de se retrouver sans le sou, dans deux semaines, lorsque leurs prestations de PCU prendront fin sans que les offres d’emploi soient nécessairement de nouveau au rendez-vous. « On est en train de trouver une solution pour prolonger la période de prestations pour ceux qui ne peuvent toujours pas retourner au travail à cause de la pandémie », a ainsi annoncé M. Trudeau. « On aura plus de détails pour vous cette semaine, mais pour l’instant, je veux que vous sachiez qu’on va continuer d’être là pour vous et votre famille. »

Les appels au prolongement de la PCU se multipliaient, notamment de la part du chef néodémocrate Jagmeet Singh qui en a fait une condition à l’appui de son parti pour un vote de confiance aux Communes cette semaine. M. Singh réclamait justement lundi matin que le premier ministre dévoile un plan pour prolonger le programme d’aide, jugeant « inacceptable » que des millions de Canadiens perdent du jour au lendemain cette prestation le 5 juillet.

M. Trudeau n’a pas précisé de quelle façon de la PCU sera prolongée. « Nous allons avoir une annonce dans les jours à venir », s’est-il borné à répliquer. « Nous avons encore du travail à faire parce que, même avec la réouverture, il y a énormément d’emplois qui sont encore disparus, qui ne reviennent pas assez rapidement. Et donc nous allons être là pour continuer d’aider ceux qui ne trouvent pas un travail, qui ont encore besoin de la PCU », a-t-il expliqué.

Le Conseil national des chômeurs s’est malgré tout réjoui de la promesse fédérale, si floue soit-elle. « Voilà enfin une perspective qui semble rassurante », a réagi son porte-parole Pierre Céré. « On le répète, la PCU doit être prolongée, ça doit être la priorité, nous avons hâte de voir les détails. »

Des élections précipitées ?

Jagmeet Singh a prévenu lundi qu’il n’appuierait pas le gouvernement minoritaire de Justin Trudeau, lors de son vote de confiance mercredi, si ce dernier ne prend pas un « engagement concret » pour aider les travailleurs sans emploi plus longtemps. M. Singh réclamait la semaine dernière que la PCU soit prolongée encore quatre mois pour tout le monde. Lundi, il s’est dit « flexible » quant à la façon dont le programme pourrait être prolongé et la durée de cette prolongation. « Moi, mon but, ce n’est pas de faire tomber le gouvernement. C’est d’aider les gens », a fait valoir le chef du Nouveau Parti démocratique.

Le gouvernement de Justin Trudeau fera voter ce mercredi son plus récent budget supplémentaire de dépenses, ce qui représente un vote de confiance aux Communes.

Les libéraux veulent ainsi faire approuver 87 milliards de dollars de dépenses. Le gouvernement note cependant que, de ce chiffre, 81 milliards $ ont déjà été approuvés par le Parlement lors de l’adoption de mesures d’aide d’urgence comme la Prestation canadienne d’urgence (60 milliards), la Prestation canadienne d’urgence pour étudiants (5 milliards), l’aide d’urgence pour le loyer commercial (3 milliards), ou l’aide aux aînés (2,5 milliards). Les libéraux soulignent ainsi que seuls 6 milliards des 87 milliards qui devront être votés cette semaine sont réellement de nouvelles dépenses qui n’ont pas encore fait l’objet de débats parlementaires — dont cinq milliards pour divers ministères et un milliard de dollars consacré en nouvelles « interventions d’urgence face à la pandémie ».

Le Bloc québécois avait lui aussi réclamé des modifications à la PCU, la semaine dernière. Il souhaiterait que les prestataires qui retournent sur le marché du travail puissent néanmoins continuer à conserver une partie de leurs prestations afin de ne pas être trop pénalisé, surtout s’ils travaillent à bas salaire. Pour l’instant, le programme permet seulement à un prestataire de gagner 1000 $ par mois. Au-dessus de ce plafond de revenu mensuel, il perd en totalité la prestation. Le Bloc propose qu’un prestataire ne perde que 0,50 $ de PCU pour chaque dollar de revenu de travail additionnel au-delà du plafond de 1000 $.

Le Bloc n’a pas précisé lundi s’il ferait de cette demande l’une de ses conditions pour octroyer son appui au gouvernement libéral mercredi. Le Parti conservateur n’a pas non plus dévoilé ses propres demandes.

