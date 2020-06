Pas de chèque en blanc, prévient Trudeau

Les provinces ont beau craindre qu’Ottawa empiète leurs champs de compétences en leur dictant comment utiliser les 14 milliards de dollars promis, le premier ministre Justin Trudeau garde le cap. Il n’a pas l’intention de leur faire un « chèque en blanc ».

« Nous devons faire ce qui est nécessaire pour garder les Canadiens en sécurité », a plaidé M. Trudeau jeudi. Or, soutient-il, son gouvernement et ceux des provinces et territoires se sont mis d’accord sur les axes d’intervention pour que la relance des activités post-confinement se déroule bien : achat d’équipement de protection, consolidation du réseau de garderies, ajout de congés de maladie, aide aux municipalités.

« Ce sont des choses très, très concrètes et si on investit 14 milliards de dollars, les Canadiens s’attendent à ce qu’à travers le pays, tous les Canadiens aient ces protections de base. Alors je comprends qu’il y a des variations dans ce que les différentes provinces vivent et on est ouvert à une certaine flexibilité, mais c’est notre responsabilité en tant que gouvernement d’assurer que quand on investit pour aider les Canadiens les plus vulnérables, cette aide se retrouve réellement aux plus vulnérables. Donc il n’y a pas de chèque en blanc. »

M. Trudeau a promis vendredi dernier qu’il verserait aux provinces 14 milliards de dollars supplémentaires pour les aider à financer la réouverture de l’économie. Il s’agirait d’une hausse d’environ 20 % des transferts aux provinces, qui se seraient autrement élevés à 77,5 milliards de dollars en 2020-21. Mais comme l’a rapporté Le Devoir plus tôt cette semaine, des provinces s’inquiètent de l’intention du gouvernement libéral fédéral de leur dicter comment utiliser cet argent.

Le premier ministre du Québec, François Legault, a dit qu’il ne « veut pas de conditions ». Il a été suivi par son collègue d’Ontario, Doug Ford, dont le bureau a dit qu’il demandait un « transfert global sans condition et dépourvu d’obligation » d’égaler la contribution fédérale. L’entourage du premier ministre de la Saskatchewan a indiqué la même chose tout comme le premier ministre du Nouveau-Brunswick, Blaine Higgs.

M. Trudeau est passé à un cheveu d’envoyer paître ses homologues. « Si y’a des provinces qui ne veulent pas l’argent… on, on, on serait préoccupé parce que les besoins de tous les Canadiens à travers le pays c’est d’être protégés de la COVID-19. »

Déception pour les personnes handicapées

M. Trudeau a profité de son point de presse de jeudi pour exprimer sa déception envers les partis d’opposition qui ont bloqué son projet de loi la veille à la Chambre des communes. Ce projet de loi aurait permis un paiement unique de 600 $ aux personnes handicapées pour affronter la pandémie. Il aurait aussi changé les paramètres de la Prestation canadienne d’urgence (PCU) pour faire en sorte qu’il soit désormais interdit pour un travailleur de la réclamer s’« il ne recommence pas à exercer son emploi lorsqu’il est raisonnable de le faire » ou s’il refuse une « offre d’emploi raisonnable ». Le projet de loi aurait également instauré des peines pour quiconque ayant sciemment demandé la PCU en se sachant inadmissibles. L’amende maximale pourrait atteindre 21 000 $ et s’accompagner d’une peine de prison d’au plus six mois.

« Je suis assez déçu que certains, en particulier les conservateurs, ont choisi de jouer à de la politique et ont empêché qu’on puisse envoyer de l’aide aux Canadiens vivant avec des handicaps », a dit M. Trudeau. Il se défend de ne pas avoir été à l’écoute de l’opposition, alors qu’il est en situation minoritaire, et d’inclure leurs demandes dans son projet de loi.

« On avait des propositions pour réduire de quatre semaines à deux semaines la période de bénéfice de la PCU pour avoir plus de flexibilité et c’est quelque chose que le NPD avait directement demandé qu’on fasse. Et par rapport à la Subvention salariale, les conservateurs avaient longtemps souligné qu’il fallait élargir sa portée pour que plus d’organismes puissent en profiter. [Et des éléments en ce sens se trouvent dans C-17.] »

Le projet de loi n’a pas pu être adopté car cela nécessitait l’unanimité des partis et le Parti conservateur, le Bloc québécois et le NPD s’y sont tous opposés. Le Bloc québécois déplorait que le projet de loi ne soit que punitif et ne permette pas à des travailleurs de conserver une partie de leur PCU s’ils recommencent à travailler à bas salaire. Le NPD demandait le prolongement de la PCU pour au moins quatre mois et dénonçait les pénalités prévues car elles risquent de l’avis du chef de pénaliser de manière disproportionnée les personnes vulnérables, dont les personnes racisées. Le gouvernement a alors essayé de ne faire adopter que la portion portant sur l’aide aux personnes handicapées en l’isolant du C-17, mais les conservateurs s’y sont opposés. Les troupes d’Andrew Scheer veulent que les activités du Parlement reprennent normalement.

« Parce qu’ils ont perdu ce débat il y a un certain nombre de semaines, ils ont choisi hier de refaire ce débat et de bloquer de l’aide concrète destinée aux Canadiens », a déploré M. Trudeau.

Le Conseil national des chômeurs a aussi dénoncé le projet de loi qu’il voit comme une concession aux « lobbys conservateurs » qui « ajoute à la campagne de peur ». Le Conseil se demande en outre « qui jugera » si une offre d’emploi est « raisonnable ».

Avec Marie Vastel