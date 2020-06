PCU et pandémie: faut-il punir les fraudeurs?

Ottawa envisage de punir les personnes qui auront abusé des largesses fédérales en réclamant des prestations auxquelles ils savaient ne pas avoir droit. Des amendes salées et même des peines de prison seront au menu. Mais le chef du NPD Jagmeet Singh estime que la criminalisation envisagée procède d’un mauvais réflexe qui perpétuera le racisme en pénalisant davantage les personnes racisées.

Le gouvernement déposera mercredi un projet de loi visant à établir les pénalités pour les personnes ayant abusé de la Prestation canadienne d’urgence (PCU) pendant la pandémie. Selon le Globe and Mail, qui a obtenu un brouillon du projet de loi mais dont le contenu a été confirmé au Devoir par une source gouvernementale, le projet de loi instaurerait des amendes et même des peines d’emprisonnement. Ainsi, quelqu’un qui aurait réclamé la PCU sans y être admissible pourrait devoir rembourser le double de la somme reçue, en plus d’une amende pouvant atteindre un maximum de 5000 $ et écoper d’une peine de prison d’au plus six mois.

Le projet de loi instaurerait aussi une pénalité, équivalente à trois fois le montant de la PCU reçue, pour les salariés qui ne sont pas retournés au travail « alors qu’il était raisonnable de le faire et que leur employeur leur a demandé de revenir », pour les travailleurs autonomes qui n’ont pas repris le travail alors qu’il était raisonnable de le faire et pour tout travailleur qui a décliné une offre d’emploi.

Le chef du NPD, Jagmeet Singh, s’est insurgé de cette intention d’Ottawa. Selon lui, il s’agit là d’une autre mesure de racisme systémique en ce sens qu’elle instaure un cadre légal qui interceptera davantage les personnes racisées.

« Au moment même où on dit qu’il y a trop de gens racisés dans les prisons, qu’on parle de profilage racial et de l’abus des policiers, le fait que le gouvernement crée une nouvelle façon de punir les gens va créer un danger d’impacter les plus vulnérables. Comme toute la justice criminelle qui touche les plus vulnérables. C’est exactement l’opposé de ce qu’il faut faire et ça montre l’hypocrisie du geste symbolique de Justin Trudeau [qui a mis le genou par terre lors de la manifestation antiracisme de vendredi]. »

Selon M. Singh, il aurait été préférable de recourir à la fiscalité pour recouvrer les sommes versées erronément. Le réflexe de recourir au Code criminel doit être repensé, dit-il. « On est dans un moment où il faut penser de nouvelles façons [de punir]. Avant, c’était de punir tout le temps, de mettre les gens dans les prisons et c’est exactement le problème. Cette façon de penser est le problème. Si on veut retrouver l’argent, il y a beaucoup d’autres outils qu’on peut utiliser. D’utiliser la justice criminelle pendant une pandémie où les gens font face à de grands défis n’est pas juste. C’est une erreur de faire cela. »

Le premier ministre s’est défendu d’instaurer une mesure problématique, en insistant que ce seront seulement les gens qui ont sciemment abusé des programmes qui seront visés par les pénalités. « Il y a des gens qui ont fait une erreur et ont pris à la fois la PCU et la Subvention salariale, et qui vont devoir repayer un des deux, a relaté Justin Trudeau, mais ils ne vont pas être punis pour avoir fait une erreur dans un système où il y avait énormément de certitudes. Mais on besoin d’avoir des mesures concrètes et précises pour aller chercher cette petite minorité de criminels qui prennent avantage d’un moment de pandémie, d’un moment de difficulté dans la société pour profiter de façon injuste et illégale [du système]. »

L’Agence du revenu du Canada a mis en place un système permettant aux gens de rembourser immédiatement les montants de PCU reçus auxquels ils n’ont pas droit. L’Agence a aussi instauré début juin un mécanisme de dénonciation de fraude potentielle.

Le député conservateur Tim Uppal, qui est lui aussi de confession sikh et porte le turban comme M. Singh, s’est offusqué des propos du chef néodémocrate en conférence de presse. « Je suis très préoccupé parce que cela implique en quelque sorte que M. Singh estime que les Canadiens racisés ont soit commis davantage de fraudes ou qu’ils sont peut-être moins au courant des règles de ce programme. Il s’agit d’un programme pour lequel tous les Canadiens ont été avisés des règles. Et il est maintenant temps de s’assurer que les Canadiens retournent travailler. »

Le Parti conservateur a refusé d’indiquer clairement s’il endossait les pénalités envisagées par le gouvernement libéral. Mais le député Pierre Poilievre, qui accompagnait M. Uppal, a rappelé que sa formation estime que « les gens devraient travailler si le travail est disponible » et qu’elle a toujours dénoncé lorsque certains fraudent le programme de la PCU.

Prolonger la PCU ?

La PCU offre 500 $ par semaine (ou 2000 $ par mois) pendant un maximum de 16 semaines à toute personne ayant perdu ses revenus à cause de la pandémie de coronavirus. La période d’admissibilité s’étend jusqu’au 3 octobre, mais pour les gens qui s’en sont prévalus dès la mi-mars, le programme prendra fin le 4 juillet. Pour l’instant, Ottawa invite les employeurs à migrer vers la Subvention salariale, en vertu de laquelle le gouvernement fédéral verse 75 % du salaire des travailleurs jusqu’à concurrence de 847 $ par semaine. L’idée est de rétablir le lien d’emploi entre le patron et le salarié. Ottawa a aussi déjà indiqué que les personnes étant toujours sans emploi au terme de la période d’admissibilité de la PCU pourront appliquer à l’assurance-emploi.

Quoi qu’il en soit, des voix s’élèvent pour que la PCU soit prolongée. Le NPD réclame une prolongation d’« au moins un autre quatre mois ». Le Bloc québécois réclame aussi le prolongement « de façon très ciblée » de la PCU, pour certains secteurs comme le tourisme et l'art. Au contraire, le Parti conservateur a laissé entendre qu’il n’y était pas ouvert. « Nous encourageons les gouvernements à rouvrir leur économie, permettre aux gens de retourner travailler. Car personne ne veut un chèque du gouvernement. Tout le monde veut un chèque de paie », a déclaré M. Poilievre.

M. Trudeau a refusé de se commettre à prolonger la PCU, répétant ce qu’il avait dit dans le passé, à savoir que les programmes mis en place pendant la pandémie sont appelés à se transformer et qu’il discutait de cette option au sein de l’appareil gouvernemental et avec les partis d’opposition. « On fera des annonces dans les jours à venir qui expliqueront comment exactement on va aider [les gens], mais je peux rassurer les gens qu’en tant que gouvernement, nous allons continuer d’être là pour vous appuyer pendant cette crise. »

Le projet de loi qui sera dévoilé mercredi prévoit d’ailleurs des assouplissements à la PCU : au lieu de devoir se qualifier pour tout un mois, les travailleurs pourront se qualifier pour des périodes plus courtes de deux semaines.

Ce projet de loi risque toutefois d’avoir des difficultés à être adopté. Le gouvernement a besoin de l’appui des trois partis d’opposition officiellement reconnus à la Chambre afin de le faire adopter dans une seule et même journée. En l’absence d’une telle unanimité, il faudra suivre un processus plus long dont l’issue est incertaine. Pour l’instant, le Parti conservateur refuse de donner son appui au processus accéléré même s’il n’est pas totalement en désaccord avec le principe défendu dans le projet de loi. Le NPD s’y oppose aussi si la PCU n’est pas prolongée et les pénalités, abandonnées.