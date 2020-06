Ottawa annonce une aide supplémentaire pour les personnes handicapées

Le gouvernement a annoncé samedi un financement supplémentaire de 1,1 million $ pour aider les organisations qui œuvrent pour les personnes en situation de handicap.

Ottawa espère qu’elles pourront « améliorer leurs activités de communication et de mobilisation et mieux aborder les répercussions de la pandémie de COVID-19 sur les personnes en situation de handicap ».

Selon un comité consultatif qui conseille le gouvernement depuis le mois d’avril, il s’agit d’un enjeu important.

Samedi marquait la dernière journée de la Semaine nationale de l’accessibilité au cours de laquelle le gouvernement a annoncé un financement d’au plus 6,4 millions $ sur trois ans, dont pourront bénéficier jusqu’à 16 organisations canadiennes

Vendredi, le gouvernement a annoncé un soutien supplémentaire unique oscillant de 100 $ à 600 $ pour les personnes handicapées. Le coût de cette aide s’élève à 548 millions $.

Selon la ministre de l’Emploi, du Développement de la main-d’œuvre et de l’Inclusion des personnes handicapées, Carla Qualtrough, les dernières semaines ont été difficiles pour tous, et plus particulièrement vivant une situation de handicap.

« Nous savons que les personnes en situation de handicap se heurtent à des problèmes et à des vulnérabilités uniques et accrus durant une pandémie, notamment sur le plan de l’accès à l’information et des communications, de la santé mentale, de l’isolement social ainsi que du soutien à l’emploi et au revenu », a-t-elle déclaré dans un communiqué.