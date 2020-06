Trudeau verse 14 milliards aux provinces

Justin Trudeau répond à l’appel à l’aide des provinces et des municipalités qui s’inquiètent de l’impact de la pandémie sur leurs finances. Ottawa versera aux provinces 14 milliards de dollars, qui devront être injectés dans des secteurs spécifiques devant être convenus collectivement au cours des prochains jours, mais qui pourraient aller des caisses des réseaux de transport en commun des villes au système de santé en passant par les infrastructures.

Au terme de son appel hebdomadaire avec ses homologues provinciaux jeudi soir, le premier ministre Justin Trudeau a convenu qu’il fallait aider les provinces à affronter la relance de manière cohérente et concertée.

« Le gouvernement fédéral est prêt à accorder 14 milliards de dollars pour relancer le pays de manière sûre et sensée, a expliqué Justin Trudeau lors de son point de presse. C’est de l’argent qui va être utilisé pour acheter de l’équipement de protection individuelle pour les travailleurs, y compris ceux qui travaillent dans le milieu de la santé. Ce seront des fonds pour payer le service de garde, pour offrir plus de financement aux municipalités, pour payer des congés de maladie et pour soutenir les plus vulnérables, comme les aînés qui vivent dans les CHSLD. C’est sûr que la situation est différente d’une province à l’autre. Et notre plan va en tenir compte. »

En coulisses, on indique que ce montant pourrait n’être qu’une première étape. La part du Québec n’a pas été dévoilée, puisque les détails du transfert n’ont pas été ficelés. Mais grosso modo, le Québec obtient en général 23 % des enveloppes fédérales, ce qui équivaudrait à une somme de 3,2 milliards.

M. Trudeau a indiqué que la finalité de cet argent sera dictée par Ottawa, après accord avec les provinces. « Oui, ce seraient des transferts ciblés. À travers le pays, les Canadiens doivent avoir les mêmes outils et la même confiance pour faire face à une potentielle deuxième vague, pour pouvoir réussir à rouvrir l’économie. Nous avons une idée très claire et partagée sur les éléments qui sont essentiels à cette réouverture sécuritaire. »

Les provinces logent depuis des semaines des demandes de financement à Ottawa. Elles réclament notamment que les transferts destinés à la santé soient augmentés. Déjà en décembre, elles réitéraient leur désir que le taux de croissance annuelle du transfert fédéral passe du taux plancher de 3 % (qui peut être plus élevé certaines années selon le taux de croissance économique) à 5,2 %. Selon une estimation faite par l’Institut canadien d’information sur la santé, les provinces ont en 2019 dépensé 172 milliards en santé. Le transfert fédéral destiné à la santé cette année-là était de 40 milliards, soit environ 23 % du total, à laquelle s’ajoutait une enveloppe forfaitaire de 11,5 milliards sur 10 ans consacrée aux soins à domicile et à la santé mentale.

Encore en avril, le premier ministre François Legault avait rappelé qu’au moment de la création de la couverture publique en santé au Canada, le gouvernement fédéral s’était engagé à en assumer 50 % des frais.

Les municipalités se plaignent quant à elles de la diminution de leurs revenus fiscaux (en particulier ceux provenant des droits de mutation et des frais d’accès aux installations culturelles et sportives), de l’effondrement des revenus de leurs réseaux de transport en commun et l’augmentation de leurs dépenses rendues nécessaires à cause de la pandémie. Les municipalités demandaient de l’aide à Ottawa et avaient été déçues de l’annonce faite lundi : Ottawa devançait le versement de 2,2 milliards provenant du Fonds de la taxe sur l’essence, mais n’offrait pas de nouvel argent. Justin Trudeau disait alors devoir d’abord s’entendre avec les provinces de qui relèvent les villes.

La Fédération canadienne des municipalités a évalué le manque à gagner des villes du pays à entre 10 et 15 milliards de dollars. Si la somme annoncée par M. Trudeau correspond à ce chiffre, rien ne garantit que les provinces qui la recevront choisiront de la transférer entièrement à leurs villes.

Le gouvernement de François Legault a par ailleurs annoncé à la mi-mai qu’il entendait devancer des projets d’infrastructures d’une valeur de 2,9 milliards de dollars afin de relancer l’économie. Il avait à cette occasion réclamé du gouvernement fédéral plus de flexibilité dans l’utilisation des sommes fédérales afin de pouvoir les utiliser pour des projets pour l’heure non-admissibles comme la construction d’écoles et d’hôpitaux. Ottawa pourrait permettre que le transfert non dédié serve à ce genre de projets.

Ni Québec ni Ottawa n’a pas encore fait de mise à jour économique pour prendre en compte l’impact de la pandémie, mais Québec a estimé la semaine dernière que son surplus budgétaire pourrait se transformer en déficit de 12 à 15 milliards. Ottawa, qui accumulait déjà des déficits d’environ 20 milliards par année, se dirige vers une année record avec un manque à gagner estimé pour l’instant par le Directeur parlementaire du budget à 252 milliards.

Aide aux personnes handicapées

M. Trudeau a par ailleurs annoncé que les personnes handicapées recevront un paiement unique forfaitaire de 600 $ « pour les aider à payer leurs dépenses supplémentaires pendant la crise ». Toutefois, si ces personnes sont âgées et reçoivent déjà les suppléments de 300 $ ou de 500 $ selon qu’elles touchent la Sécurité de vieillesse (SV) ou la SV combinée avec le Supplément de revenu garanti, le chèque annoncé vendredi sera diminué d’autant de manière à ce que le total demeure 600 $.

Les personnes handicapées n’auront pas à réclamer le supplément. Il leur sera versé automatiquement. Il sera aussi non-imposable.