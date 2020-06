Justin Trudeau réitère qu'il y a du racisme systémique au Canada

Nombre de cas

Le premier ministre Justin Trudeau persiste et signe: il y a du racisme systémique au Canada.La situation actuelle est «le résultat de systèmes qui beaucoup trop souvent tolèrent, normalisent et perpétuent l'injustice et l'inégalité à l'endroit des personnes de couleur».S'exprimant devant sa résidence, le premier ministre a dit que les institutions et les systèmes en place ne traitent pas tous les Canadiens de façon égale. Il n'a pas donné d'exemples plus concrets.M. Trudeau a cependant été plus prudent lorsqu'il a été questionné par un journaliste sur la situation au sud de la frontière.Après un long silence de 20 secondes, le premier ministre a dit que les Canadiens avaient regardé avec «horreur et consternation» la situation là-bas. Il a dit que c'était le temps de reconnaître que le Canada aussi a ses défis.Le premier ministre et les chefs des partis d'opposition prendront la parole à la Chambre des communes pour s'exprimer sur le racisme et la discrimination.Il y a eu plus de 1 691 000 tests administrés au Canada depuis le début de la pandémie. Environ 5 % d'entre eux ont détecté la maladie. La semaine dernière, on a fait passer, en moyenne, 29 000 tests par jour.Jusqu'à maintenant, on a recensé 92 151 cas confirmés ou probables dans l'ensemble du pays. La COVID-19 a provoqué la mort de 7343 Canadiens.