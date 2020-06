Trudeau offre 2,2 milliards aux villes… en attendant

C’est au tour des municipalités du pays de faire l’objet des largesses du gouvernement fédéral. Pour les aider à traverser la pandémie qui gruge leurs revenus et augmente leurs dépenses, Ottawa devancera le transfert destiné aux villes pour financer leurs infrastructures. Mais le financement sans condition que ces dernières réclament n’est pas pour l’instant au menu, les négociations avec les provinces n’ayant pas encore abouti.

Le gouvernement fédéral transférera donc 2,2 milliards de dollars aux villes, provenant du Fonds de la taxe sur l’essence. Il s’agit d’une somme à laquelle les villes savaient avoir droit, mais qui arrivera plus tôt cette année.

« Habituellement, les municipalités reçoivent ces paiements en deux versements, mais c’est de l’argent dont elles ont besoin maintenant pour pouvoir continuer à offrir des services essentiels, a expliqué en point de presse le premier ministre Justin Trudeau. Nous allons donc effectuer un seul paiement pour 2020-2021 dès maintenant. » Le premier versement du Fonds de la taxe sur l’essence arrive d’habitude à la mi-juillet. Le premier ministre a indiqué qu’il s’agissait surtout d’augmenter les « liquidités » des municipalités dans l’immédiat.

Le Fonds de la taxe sur l’essence est supposé servir à financer des projets d’infrastructure, en particulier dans le domaine du transport en commun, du traitement de l’eau potable et des eaux usées et des ponts et des routes. Ce Fonds, qui existe depuis 2005, constitue une enveloppe annuelle d’environ 2,2 milliards de dollars, indexée chaque année. L’an dernier, le gouvernement fédéral avait doublé ponctuellement la somme. Cela avait gonflé à 4,3 milliards $ l’enveloppe distribuée parmi quelque 3600 collectivités l’an dernier.

Pour l’instant, Ottawa ne promet aucune somme additionnelle sans condition aux municipalités, même si M. Trudeau estime que c’est la voie à suivre puisqu’autrement, « tout un éventail de services offerts par les municipalités risque de disparaître », incluant des services de garde d’enfants et des services communautaires.

« Il faut en faire plus et on va en faire plus, a promis le premier ministre canadien. Mais pour en faire plus, il faut travailler avec les provinces parce que les municipalités sont leur juridiction. On va être là pour investir, mais ça doit être fait dans le respect des champs de compétences en partenariat avec les provinces à travers le pays. »

Le premier ministre n’a pas donné beaucoup de détails sur les points de friction avec les provinces qui expliqueraient potentiellement la lenteur à l’atteinte d’une entente. « Différentes provinces font face à différents défis au niveau de la COVID-19 et ont différentes perspectives par rapport à l’intervention fédérale dans leurs champs de compétences ».

Loin des 10 à 15 milliards réclamés

La Fédération canadienne des municipalités (FCM) a estimé que le manque à gagner des municipalités au pays pourrait atteindre entre 10 et 15 milliards de dollars. Il s’explique par la diminution des revenus fiscaux (en particulier ceux provenant des droits de mutation et des frais d’accès aux installations culturelles et sportives), la chute brutale des revenus des réseaux de transport en commun et l’augmentation des dépenses rendues nécessaires à cause de la pandémie.

Seulement pour la Ville de Montréal, les pertes et dépenses supplémentaires sont évaluées à entre 359 millions $ et 539 millions $, selon que les prévisions sont optimistes ou pessimistes. Le budget annuel de Montréal est d’environ 6 milliards $. À la Ville de Québec, on anticipe en 2020 des pertes oscillant entre 65 et 100 millions $ sur un budget annuel de 1,6 milliard $.

Le gouvernement de François Legault a déjà annoncé à la mi-mai qu’il devancerait pour 2,9 milliards de dollars en projets d’infrastructure en 2020-21. Les secteurs de l’éducation, du transport et de la santé verront des projets construits plus tôt que prévu. Québec dit vouloir relancer l’économie en multipliant les chantiers publics et ainsi compenser pour la diminution appréhendée du nombre de chantiers pilotés par le secteur privé. Ces 2,9 milliards s’ajouteront au budget de 11 milliards $ qui était prévu pour les infrastructures cette année.

Le chef du NPD s’est plaint d’ailleurs lundi que l’annonce faite à l’intention des villes ne répond pas vraiment aux besoins qu’elles ont exprimé.

« C’est positif que le gouvernement propose quelque chose, mais ce qu’il propose n’est pas exactement ce dont les municipalités ont besoin, plaidé Jagmeet Singh. Elles ont un manque de ressources pour continuer à livrer les services et maintenir en poste les employés. »

Pas de racisme

M. Trudeau a par ailleurs profité de son point de presse quotidien pour parler des turbulences raciales qui remuent ces jours-ci les États-Unis et qui débordent au Nord de la frontière. Il s’est adressé aux jeunes Canadiens noirs en leur disant : « Je vous entends. J’entends vos inquiétudes, votre colère, votre peine. » « Le statu quo où les jeunes font face à la violence à cause de la couleur de leur peau est inacceptable », a-t-il ajouté.

M. Trudeau a soutenu que « le racisme envers les Noirs, la discrimination systémique, l’injustice – ça existe aussi chez nous ». « En fin de semaine, on a vu des milliers de personnes partout au pays manifester pacifiquement pour se dresser contre le racisme. En faisant front commun – et en dénonçant ceux qui essaient comme toujours de perturber ces manifestations – les Canadiens envoient le message qu’ils ne toléreront pas l’injustice. »

M. Trudeau a ajouté que son gouvernement était un « allié » qui devait « veiller à ce que tout le monde soit en sécurité et traité avec respect. Ça inclut les journalistes, qui doivent pouvoir faire leur travail sur le terrain pour exposer la vérité. » Pendant une manifestation violente vendredi matin, un journaliste Noir de CNN a été arrêté par les policiers de Minneapolis tandis qu’il effectuait une intervention en direct à la télévision.

Avec Marie Vastel et Jeanne Corriveau

D’autres détails suivront.