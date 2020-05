Trudeau reste flou sur les solutions envisagées pour aider les CHSLD

Malgré l’indignation grandissante au pays et l’appel de ses propres députés à imposer des normes nationales pour corriger les soins réservés aux aînés dans les CHSLD du pays, Justin Trudeau affirme qu’il respectera les champs de compétence des provinces et n’imposera pas de solution unique dictée par le fédéral. Le premier ministre promet de collaborer avec les provinces pour améliorer la situation à moyen terme. Mais à court terme, il n’a pas su expliquer pour quelle raison l’armée ne peut pas rester au Québec jusqu’en septembre.



Invité à deux reprises à préciser pourquoi les soldats canadiens devront bientôt ralentir leurs opérations dans les CHSLD québécois, M. Trudeau n’a pas offert d’explication. Son ministre de la Défense, Harjit Sajjan, avait affirmé mercredi qu’un prolongement de la mission actuelle jusqu’à la mi-septembre comme le demande François Legault était insoutenable. « Ce sont des discussions d’ordre opérationnel qui se poursuivent entre le gouvernement québécois, le gouvernement canadien et les Forces armées canadiennes », s’est contenté d’affirmer M. Trudeau vendredi.



Les rapports de l’armée sur l’état de la situation dans les CHSLD québécois et ontariens ont révélé un certain chaos, à des degrés différents dans les deux provinces. Cinq députés libéraux de la région de Toronto ont écrit une lettre à M. Trudeau et sa ministre de la Santé Patty Hajdu exhortant le gouvernement à travailler avec les provinces pour établir des normes de soins nationales pour les résidences pour aînés.



Le premier ministre n’a pas voulu présumer des solutions dont conviendront Ottawa et les provinces. Il a martelé que le fédéral répondrait présent pour aider les provinces, que ce soit avec l’armée pour les aider à « reprendre le contrôler » à court terme ou par le biais de ressources ou d’investissements à moyen ou long terme. « Il y a tout un éventail de besoins, tout un éventail de situations partout au pays. Une solution unique du gouvernement fédéral n’est pas la meilleure façon de régler la situation », a-t-il argué.



M. Trudeau s’est entretenu avec ses homologues provinciaux jeudi soir pour discuter de la crise. Les premiers ministres ont notamment abordé le souhait d’Ottawa de voir tous les travailleurs du pays avoir droit à dix jours de congé de maladie par année - ce qui relèverait encore là de la juridiction des provinces. M. Trudeau a reconnu qu’il existe une « variété de perspectives » parmi ses homologues. Le premier ministre québécois François Legault s’est inquiété du coût d’un tel changement au Code du travail. M. Trudeau a réitéré qu’Ottawa en paierait la « grande partie ».



Le premier ministre fédéral a en outre parlé à ses homologues de la possibilité d’ajuster l’entente entre le Canada et les États-Unis sur la fermeture de la frontière pour permettre la réunification de familles rapprochées. Ottawa envisage d’autoriser l’entrée au pays pour les conjoints, les enfants ou les parents de citoyens canadiens ou résidents permanents qui ne peuvent pas venir au Canada à l’heure actuelle. « On a vu plusieurs histoires dans les nouvelles depuis les dernières semaines de situations assez touchantes de familles divisées. Donc nous sommes en train de voir comment on peut faire une petite modification dans des situations de réunification de familles divisées pour des membres très proches », a expliqué M. Trudeau. Certains premiers ministres provinciaux se sont montrés ouverts à l’idée, tandis que d’autres ont émis des préoccupations, a-t-il relaté. Les discussions avec les provinces se poursuivent.



Pas de grandes croisières

Le gouvernement fédéral a par ailleurs prolongé l’interdiction de bateaux de croisières au pays. Ottawa avait interdit, à la mi-mars aux grands navires de croisière d’accoster au Canada jusqu’au 31 juillet. Cette interdiction s’étendra maintenant jusqu’au 31 octobre pour tout bateau de croisière qui offre un hébergement et qui compte plus de 100 personnes à son bord – ce qui comprend les passagers et les membres de l’équipage.

Le sort des bateaux de croisières qui transportent moins de 100 personnes et ceux qui offrent des excursions d’une seule journée – comme les croisières d’observation de baleines au Québec — dépendront du verdict des autorités provinciales et régionales.

« La propagation de la COVID-19 a été variable d’une région à l’autre du pays. L’annonce d’aujourd’hui tient compte du fait que la situation est unique dans chaque province et territoire », a expliqué le ministre des Transports, Marc Garneau.



Le ministre a reconnu qu’il y aurait « un impact important sur l’industrie du tourisme », mais il n’a pas su dire vendredi si cette dernière aura droit à un programme d’aide pour compenser.



650 millions pour les autochtones

M. Trudeau a en outre annoncé une importante nouvelle enveloppe pour aider les Premières nations, Inuits et Métis à combattre la COVID-19 dans leurs communautés. « Bien que nous ayons fait des progrès, certaines communautés ne sont toujours pas suffisamment équipées pour répondre à une éclosion de COVID-19 », a fait valoir le premier ministre. « C’est de l’argent qui va permettre d’augmenter le nombre d’infirmières dans les communautés des Premières Nations et d’acheter du matériel spécialisé. »

Une somme de 285,1 millions de dollars est donc accordée pour améliorer les soins de santé dans les communautés autochtones tandis que 270 millions serviront à bonifier le Programme d’aide au revenu dans les réserves (dont 139 millions en aide directe en raison de la COVID).



Le reste des sommes permettra construire et opérer 10 refuges pour les femmes et les filles autochtones victimes de violence dans les réserves et deux autres refuges dans les territoires, au coût de 85,6 millions sur cinq ans puis de 10,2 millions par la suite.

Ce total de 650 millions $ s’ajoute à près de 700 millions $ déjà consentis depuis le début de la pandémie. Le gouvernement fédéral avait annoncé 380 millions $ pour venir en aide aux communautés, 306 millions pour soutenir les entreprises autochtones, et 10 millions $ pour construire des refuges d’urgence.



Le ministre des Services aux autochtones, Marc Miller, s’est réjoui de constater que le nombre de cas continue de diminuer dans les communautés du pays. M. Miller a rapporté que 176 personnes sur les 214 qui étaient atteintes de la COVID-19 dans les réserves autochtones se sont rétablies, tout comme 16 personnes qui avaient été diagnostiquées atteintes de la COVID-19 au Nunavik et qui sont maintenant guéries.