Les libéraux n’ont pas respecté leurs promesses, accuse Blanchet

La frontière entre le Canada et les États-Unis, qui a été interdite de traversée à tout voyageur non essentiel le 21 mars, restera fermée encore au moins un mois. Justin Trudeau a confirmé qu’Ottawa s’est entendu avec Washington pour cette seconde prolongation de 30 jours, prolongation que réclamaient d’ailleurs les provinces. M. Trudeau a convenu mardi que l’arrivée de voyageurs depuis les États-Unis, « c’est une vulnérabilité que nous ressentons tous, au niveau des cas de COVID qui pourraient arriver de l’extérieur ». Il n’a pas voulu prédire si une autre prolongation au-delà du 21 juin sera nécessaire. « Nous allons continuer de surveiller attentivement ce qui se passe ailleurs dans le monde et autour de nous au fur et à mesure que nous décidons de la suite des choses. […] On va prendre les décisions qui sont les bonnes et les décisions appropriées en temps et lieu. »