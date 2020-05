Justin Trudeau voyagera entre deux chalets ce week-end

Pendant que les Canadiens se font conseiller d’éviter d’aller à leur chalet en ces temps de pandémie de COVID-19, le premier ministre Justin Trudeau, lui, devrait voyager entre ses deux chalets durant ce long weekend de la Fête de la Reine ou de la Journée nationale des Patriotes au Québec.

Ces deux chalets sont toutefois considérés comme des résidences officielles du premier ministre, dont l’une est devenue l’endroit où habite la famille de M. Trudeau durant cette crise et l’autre est l’endroit où le premier ministre a établi son bureau pour le télétravail, à l’instar de millions de Canadiens confinés à leur domicile pour éviter de propager le nouveau coronavirus.

Une photo de famille prise durant la fin de semaine de Pâques au chalet familial, partagée sur les réseaux sociaux par son épouse Sophie Grégoire, avait cependant causé des remous au sein de la population, qui encore une fois était appelée à éviter de voyager entre les régions ou d’aller visiter ses proches.

M. Trudeau voit cependant les choses différemment puisqu’il voyage entre son lieu de travail à Ottawa et l’endroit où réside sa famille, à 30 minutes de route dans la région de Gatineau. C’est à cet endroit qu’est située la résidence d’été du premier ministre, une habitation de style colonial qui compte 16 chambres et trois autres plus petits chalets sur un terrain de 5,4 hectares, près du lac Harrington.

Justin Trudeau devrait s’y rendre après sa seule conférence de presse du long weekend, samedi avant-midi, à Ottawa pour faire le point sur la pandémie de COVID-19.