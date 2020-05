La subvention salariale prolongée de trois mois

L’élargissement et le prolongement des programmes d’aide d’Ottawa est entamé. Justin Trudeau a annoncé vendredi que la Subvention salariale offerte aux entreprises sera prolongée de trois mois supplémentaires afin d’adoucir la reprise de leurs activités. Les critères d’admissibilité seront aussi assouplis.

« Si vous êtes propriétaire d’une entreprise et que vous vous préparez à rouvrir vos portes, cette subvention sera là pour vous et pour vos employés, a expliqué M. Trudeau. On doit s’assurer que ce programme continue d’aider les gens – qu’il encourage les employeurs à réembaucher leurs employés et à élargir leurs activités autant que possible. »

La subvention salariale s’adresse aux employeurs qui réembauchent leurs travailleurs ou qui les gardent à l’emploi malgré une diminution de leurs activités. Elle leur permet de faire payer 75 % des salaires par Ottawa, jusqu’à concurrence de 847 $ par semaine. Les employeurs peuvent verser le 25 % restant mais n’y sont pas contraints. Cette subvention est, pour les travailleurs gagnant plus de 667 $ par semaine, plus généreuse que la Prestation canadienne d’urgence (PCU) de 2000 $ par mois.

Cette subvention s’adressait à toute entreprise ayant perdu au moins 30 % de son chiffre d’affaires (ou 15 % en mars, puisque la pandémie n’a frappé qu’à la moitié du mois). La subvention salariale ne devait au départ durer que trois mois, de mars à mai. Elle s’étirera désormais jusqu’à la fin août.

Les critères d’admissibilité sont aussi appelés à changer. Le gouvernement fait le calcul qu’à mesure que les activités redémarrent, les entreprises verront leurs revenus augmenter : le critère d’une baisse de 30 % ne sera plus pertinent. Ottawa semble ouvert à abaisser ce seuil pour que les entreprises continuent à se qualifier.

« On va notamment se pencher sur le seuil d’admissibilité d’une perte de 30 %, a indiqué M. Trudeau. Quand les entreprises sont prêtes à reprendre et même à grandir, ce seuil ne devrait pas être une barrière à la croissance. »

M. Trudeau a par ailleurs annoncé une somme de 450 millions de dollars pour financer le salaire des chercheurs — à 75 % jusqu’à concurrence de 847 $ par semaine — œuvrant dans les instituts de recherche. Ces institutions ne se qualifiaient pas à la subvention salariale. Les chercheurs n’étaient souvent pas admissibles non plus à la PCU parce qu’ils étaient à l’emploi d’entités gouvernementales. La somme servira aussi à couvrir certains coûts d’opération des instituts de recherche et des universités actives en recherche.

La Subvention plutôt que la PCU

M. Trudeau n’a toujours pas pris d’engagement à prolonger aussi la PCU. Il a reconnu qu’il avait une préférence pour la subvention salariale, puisqu’elle maintient le lien d’emploi entre le travailleur et son employeur.

« La meilleure chose est que les gens restent liés à leur travail pour pouvoir reprendre quand l’économie commence à rouvrir », a expliqué M. Trudeau, qui a ajouté que la subvention salariale était plus généreuse que la PCU « dans bien des cas ». « Des millions de Canadiens ont perdu leur emploi, n’ont plus de chèque de paye et n’ont pas la possibilité d’avoir une subvention salariale parce qu’il n’y a plus d’employeur pour eux, alors on continue d’avoir besoin de la PCU. Mais idéalement, effectivement, les gens utiliseraient plus la subvention salariale. »

La PCU fait l’objet de plus en plus de débats en contexte de reprise, plusieurs craignant qu’elle soit si généreuse qu’elle encourage les travailleurs à ne pas retourner au boulot. Un travailleur qui quitte volontairement son emploi ne se qualifie pas à la PCU. Mais la ministre responsable de cette prestation, Carla Qualtrough, a admis la semaine dernière qu’un travailleur qui perçoit la PCU et qui est rappelé au travail pourrait continuer à la recevoir s’ils refusent de rentrer parce qu’il ne juge pas que c’est sécuritaire de le faire.