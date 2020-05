Justin Trudeau se défend d’avoir distribué la PCU trop généreusement

Justin Trudeau se défend d’avoir été trop généreux en offrant la Prestation canadienne d’urgence sans en exclure d’entrée de jeu les demandes illégitimes. La priorité était de distribuer cette aide rapidement à la grande majorité des gens qui en avaient réellement besoin, a martelé le premier ministre.

Le gouvernement fédéral est sur la défensive depuis que le National Post a révélé que des demandes de PCU qui semblent frauduleuses ont néanmoins été approuvées, même si le demandeur a quitté volontairement son emploi par exemple. Tel que l’avait indiqué Ottawa au départ, les vérifications quant au bien-fondé des demandes de PCU se feront en aval et l’argent doit être récupéré lors de la période des impôts de l’année prochaine.

Cette pratique a toutefois valu plusieurs questions à M. Trudeau jeudi.

« Nous avons fait le choix dès le début, en tant que gouvernement, que nous allions aider ces millions de Canadiens », a-t-il insisté, en rappelant que plus de sept millions de Canadiens se sont prévalus de la PCU.

« Fournir cette aide rapidement aux 99 % des Canadiens qui en avaient besoin – même si cela signifiait d’accepter qu’il y ait peut-être 1 % ou 2 % de demandes frauduleuses — c’est le choix que nous avons fait volontiers », s’est-il justifié. « Nous devions aider ces Canadiens immédiatement et c’est ce que nous avons fait. Si nous avions demandé à la fonction publique de faire des vérifications pour toutes les personnes qui ont réclamé la PCU, nous serions encore en train d’attendre que ces chèques soient distribués. Et les gens avaient besoin d’aide maintenant, ils avaient besoin d’aide le mois dernier lorsque nous l’avons distribuée. »

Plusieurs employeurs et certains premiers ministres provinciaux – dont François Legault — craignent que la PCU de 2000 $ par mois soit si généreuse qu’elle décourage les travailleurs de revenir au boulot.

Justin Trudeau n’a pas exclu d’ajuster la PCU, maintenant que les provinces relancent peu à peu leurs économies. « Trouver comment on va modifier ou terminer certains programmes en en étendant d’autres, c’est toutes les questions qu’on est en train de regarder. Pour l’instant on est encore dans le mode urgence. On est encore en train de soutenir les gens pour qu’ils puissent rester chez eux pour pouvoir contrôler la croissance du virus. Et au fur et à mesure qu’on s’approche des prochaines étapes, on va effectivement modifier les programmes. Mais de quelle façon, ça reste à voir », a commenté le premier ministre.

L’aide aux pêcheurs arrivée

Le premier ministre a en outre annoncé de l’aide fort attendue aux pêcheurs et aux pêcheurs de homard, qui la réclamaient depuis des semaines alors que leurs saisons de pêche sont déjà entamées ou le seront très prochainement.

Ils ont eu droit jeudi à l’annonce d’un programme d’aide de près de 470 millions $.

« Plusieurs industries traversent des moments difficiles, et celle de la pêche n’y échappe pas », a fait valoir M. Trudeau. « Vous ne pouvez pas pêcher le homard à l’intérieur de votre domicile. Cela vous force à essayer de trouver comment distancer les gens sur un bateau de pêche, ou annuler vos activités. Ce n’est pas un choix facile. Et en plus, les prix et la demande ont chuté, ce qui impose une pression financière aux pêcheurs et à leur famille. »

Ottawa promet donc à ces pêcheurs une aide au revenu, des subventions et un accès facilité à l’assurance-emploi pour cette année.

Les pêcheurs qui craignent de perdre le quart de leurs revenus cette saison auront ainsi droit à une nouvelle Prestation aux pêcheurs, qui pourra couvrir jusqu’à 75 % de leurs pertes jusqu’à concurrence d’environ 10 000 $.

Le gouvernement offrira en outre aux pêcheurs qui opèrent leur propre entreprise des subventions non remboursables d’une valeur maximale de 10 000 $ afin de les aider à traverser la saison de pêche difficile cette année.

Enfin, le programme d’assurance-emploi sera ajusté pour les pêcheurs cette année afin de leur permettre d’y avoir accès en se basant sur leurs revenus des années précédentes plutôt que ceux de cette année qui pourraient s’avérer insuffisants en raison de la crise.

Les homardiers de Gaspésie et des Îles-de-la-Madeleine ont déjà mené leur première mise à l’eau vendredi dernier. Les pêcheurs de homard s’inquiètent de ne pas pouvoir vendre leurs produits ou de devoir les vendre à prix très réduit, car leurs plus gros clients -l’industrie touristique et les restaurants — fonctionnent au ralenti à cause de la pandémie. Et plusieurs entreprises de pêche ne se qualifient pas aux programmes d’aides que le fédéral a précédemment annoncés.

L’Union des pêcheurs des Maritimes (UPM) réclamait une prolongation des prestations d’assurance-emploi ; un programme adapté de subventions salariales (car le fédéral refuse que le salaire soit versé à un membre de la famille) ; un programme élargi de prêts sans intérêts (puisque plusieurs n’ont pas de compte d’entreprise tel qu’exigé) ; et l’exonération ou le remboursement des frais fédéraux pour 2020 (comme les frais de permis d’enregistrement de navire ou les frais de quai).

Les parcs fédéraux bientôt rouverts

À la veille de la longue fin de semaine, Justin Trudeau a annoncé que plusieurs parcs nationaux rouvriront le 1er juin. Certains parcs nationaux fédéraux accueilleront de nouveau les randonneurs dans deux semaines, mais le choix de ces parcs se fera selon l’état de la pandémie dans les provinces concernées.

M. Trudeau a prévenu qu’il faudrait en profiter tout en restant prudent et en respectant les règles de distanciation sociale. Et pour ce faire, Ottawa a également prévenu qu’à partir du 1er juin les bateaux de plaisance ne pourront pas se rendre dans les eaux côtières du nord du Québec et du Labrador ni celles de l’Arctique.