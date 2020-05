Ottawa déploie une aide financière pour les aînés

Après les travailleurs, les employeurs, les agriculteurs, les artistes et les étudiants, au tour des aînés d’obtenir d’Ottawa des milliards pour traverser la pandémie de coronavirus. Le gouvernement fédéral leur versera des sommes forfaitaires afin de les aider à faire face aux coûts supplémentaires engendrés par le confinement.

Les personnes à la retraite n’ont peut-être pas perdu leur emploi à cause du confinement, mais plusieurs ont perdu une part de leurs revenus qui dépendaient de la performance des marchés financiers. Sans compter qu’elles doivent payer plus cher leurs aliments et absorber les nouveaux frais reliés à leur confinement, comme la livraison de l’épicerie et des médicaments ou encore l’utilisation accrue du taxi en remplacement des transports en commun.

« [Ces coûts supplémentaires] ne sont pas nécessairement très élevés pris individuellement, mais ils s’additionnent pour atteindre les montants que nous prévoyons pour compenser », a plaidé la ministre des Aînés, Des Schulte.

Ainsi, toute personne qui touche sa pension de la Sécurité de vieillesse recevra sous peu un montant unique de 300 $. Ils sont 6,7 millions dans cette situation. Pour les aînés les moins fortunés, qui se qualifient au Supplément du revenu garanti (ils sont 2,2 millions), ils recevront en plus une somme additionnelle de 200 $. Au total, ces versements coûteront 2,5 milliards de dollars à Ottawa. Une autre enveloppe de 20 millions $ sera consacrée au financement d’activités communautaires destinées aux personnes âgées, par exemple des séances d’exercice virtuelles.

Le gouvernement s’est défendu de ne pas en faire suffisamment, rappelant que les aînés se sont aussi qualifiés pour le versement additionnel du remboursement de la TPS ce printemps et que ceux qui ont perdu un emploi à cause de la pandémie se sont qualifiés pour la Prestation canadienne d’urgence (PCU). En outre, le gouvernement a déjà réduit de 25 % les retraits qu’il oblige les aînés à faire de leur Fond enregistré de revenu de retraite (FERR).

Les Canadiens sont obligés de transformer leur REER en FERR avant l’âge de 71 ans puis de retirer chaque année de ce FERR un certain pourcentage de leurs économies (qui varie selon leur âge). Plusieurs analystes demandaient la suspension de ces retraits obligatoires en 2020 afin de ne pas forcer les retraités à essuyer des pertes alors que les marchés financiers sont déprimés. Ottawa n’a pas emprunté cette voie.

La ministre Schulte s’est justifiée en rappelant que ces retraits n’ont pas besoin d’être effectués avant la fin de l’année, laissant entendre que la situation sur les marchés pourrait changer d’ici là. « Nous surveillerons les marchés et l’économie pour voir comment la reprise se déroule et nous pouvons vous assurer que nous considérerons toutes ces options. »

Le premier ministre aussi a laissé entendre que l’aide fédérale destinée aux aînés pourrait augmenter au cours des prochaines semaines ou mois si la pandémie perdurait. « Évidemment, si cette situation se poursuit pendant encore six mois, pendant encore un an, il va falloir qu’on prenne d’autres mesures », a lancé Justin Trudeau. Mais il a expliqué que l’aide aux aînés était nécessairement moins importante que celle destinée aux travailleurs parce que « les aînés ne sont en général pas dans une situation où ils perdent leurs revenus ».

Le Bloc québécois réclame plutôt que la Sécurité de vieillesse soit bonifiée de 25 $ par semaine pour quelques mois et calcule que cela coûterait 1 milliard de dollars. Pourquoi ne pas avoir choisi l’avenue de paiements réguliers ?

« Les plus petits montants ne sont pas appropriés dans le contexte actuel. C’est maintenant que la crise a lieu, c’est maintenant que les gens ont besoin de recevoir de l’aide du gouvernement canadien », a lancé le président du Conseil du trésor, Jean-Yves Duclos.

L’aide pourra être versée au cours des prochaines semaines, a assuré M. Duclos. Comme elle sera acheminée par des programmes déjà existants, il ne sera pas nécessaire d’adopter un projet de loi pour ce faire, ce qui accélérera le processus.

Aider les provinces et les CHSLD

Par ailleurs, M. Trudeau a réitéré le besoin de repenser les structures d’accueil des personnes âgées. « Depuis le début de la crise, on a été témoins de scènes déchirantes dans les CHSLD et les résidences pour personnes âgées à travers le pays, a-t-il déclaré. Des préposés débordés. Des résidences surchargées. Des familles endeuillées. Ces établissements sont confrontés à des défis importants et au cours des prochains mois, le gouvernement fédéral sera présent pour aider les provinces à les relever. »

Invité par les journalistes à dire s’il était d’accord avec le chef du NPD qui propose de nationaliser les résidences privées de soins de longue durée, M. Trudeau a rappelé qu’une telle décision ne dépendrait pas de lui. « Ce n’est pas au fédéral d’avoir la solution pour les CHSLD. On reconnaît le leadership et le champ de compétence des provinces. Mais nous allons être là pour accompagner, pour aider les provinces dans les solutions qu’elles vont devoir regarder. » Car, selon le premier ministre, il est inévitable que les Canadiens « posent des questions » et demandent « qu’il y ait des améliorations ».

M. Trudeau s’était attiré des reproches à la fin avril lorsqu’il avait qualifié d’« inacceptable » la situation dans les CHSLD.