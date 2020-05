Justin Trudeau annonce des prêts pour les grandes entreprises

Justin Trudeau promet un nouveau programme de prêts pour les grandes entreprises du pays – y compris les compagnies aériennes et celles du secteur énergétique qui réclamaient de l’aide d’Ottawa depuis des semaines.

« L’important, c’est d’empêcher que ces compagnies échouent complètement et qu’on voit des dommages sérieux à l’économie canadienne », a fait valoir le premier ministre en présentant lundi sa plus récente annonce d’aide fédérale.

Le Crédit d’urgence pour les grands employeurs (CUGE) offrira des prêts de plus de 60 millions de dollars aux grandes entreprises qui récoltent des revenus annuels de plus 300 millions de dollars et qui comptent des opérations importantes ou un effectif majeur au Canada. Les grandes entreprises à but lucratif – à l’exception de celles du secteur financier — et certaines entreprises sans but lucratif – comme les aéroports — y seront admissibles.

« C’est pour chaque secteur à travers l’économie qui a un problème et pour chaque compagnie qui peine à avoir assez de crédit. […] Nous voulons protéger les compagnies avec des prêts », a expliqué le ministre des Finances, Bill Morneau.

Mais le premier ministre a offert un avertissement à ces mêmes entreprises : « Il s’agit d’un financement de transition, pas d’un chèque en blanc. »

L’objectif d’Ottawa est d’éviter que ces gros joueurs fassent faillite à cause de la crise actuelle. Les entreprises qui ont déjà entamé des procédures d’insolvabilité n’y auront donc pas accès. Le CUGE ne pourra pas non plus servir à restructurer une entreprise.

Le rachat d’actions sera en outre interdit, tout comme de piger dans ces fonds pour offrir une rémunération « excessive » aux cadres de l’entreprise. « Nous nous attendons à ce que l’aide donnée par les contribuables à ces grandes entreprises soit là pour aider les travailleurs, pas les hauts dirigeants », a indiqué M. Trudeau. Les compagnies n’auront toutefois qu’à prendre des « engagements clairs » en ce sens.

Les grandes entreprises qui souhaitent se prévaloir du CUGE devront démontrer qu’elles protégeront les emplois et leurs investissements, respecteront les conventions collectives et les obligations de leurs régimes de retraite. Elles devront partager leurs états financiers avec Ottawa. Celles reconnues coupables de fraude fiscale seront d’entrée de jeu inéligibles au programme de prêts. Celles qui s’adonnent à des « opérations d’évitement fiscal agressives » seront sommées de faire « des changements pour recevoir ces fonds publics » selon M. Trudeau.

Les grandes entreprises qui se prévaudront du CUGE devront enfin toutes s’engager à publier un rapport annuel qui détaillera de quelle façon leurs opérations leur permettront de participer à la lutte contre les changements climatiques et à l’atteinte des objectifs canadiens en matière de climat. Idem pour les compagnies pétrolières qui voudraient avoir droit à ces prêts.

« Avant d’investir dans une entreprise, je crois qu’il est approprié de voir quelles sont leurs stratégies d’atténuation des risques », a fait valoir le premier ministre. « Il est tout à fait naturel pour un investisseur – y compris des investisseurs publics comme le gouvernement du Canada — de demander aux gens de quelle façon ils comptent gérer les risques des changements climatiques dans les prochaines années. »

Le gouvernement n’a pas chiffré la facture de son nouveau programme, car il ignore combien d’entreprises feront appel au CUGE pour l’instant.

Quant aux moyennes entreprises, le Programme de crédit aux entreprises (PCE) sera élargi afin d’offrir des prêts pouvant atteindre jusqu’à 60 millions $ et des garanties allant jusqu’à 80 millions $ aux entreprises de tous les secteurs et non plus uniquement celles du secteur énergétique.

Plusieurs secteurs industriels appellent Ottawa à l’aide depuis des semaines. M. Trudeau n’a pas précisé si l’industrie aérienne ou le secteur pétrolier auront droit à d’autres annonces. « Il pourrait y avoir d’autres mesures à prendre. Nous ne savons pas quelles prochaines étapes seront nécessaires. Nous resterons ouverts à la possibilité d’ajuster nos programmes », a-t-il simplement répliqué.

Avec Hélène Buzzetti