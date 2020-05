Culture: Ottawa met 428 millions… pour le moment

C’est un premier pas… et il y en aura d’autres, promet Ottawa. Le gouvernement Trudeau a dévoilé vendredi midi les détails d’un Fonds d’urgence de 428 millions pour aider le secteur culturel à « passer à travers » la crise de la COVID-19. L’objectif : « garder en place l’écosystème culturel et artistique ».

« Il y a des mesures qu’on a mises en place qui aident peu, ou pas, les organisations du secteur culturel, a reconnu au Devoir vendredi matin le ministre du Patrimoine canadien, Steven Guilbeault. On veut [avec le Fonds d’urgence relatif à la COVID-19] combler les manques, mais toujours dans le cadre d’une première phase. »

M. Guilbeault relève que « les gens aimeraient qu’on compense tout de suite ce qui va arriver dans six mois : les annulations de tournées, de concerts. […] On est conscient qu’il faudra continuer d’appuyer les organisations dans la phase de relance. Mais on n’en est pas là : on est à commencer à aider à passer à travers. »

Le Fonds d’urgence sera doté d’une enveloppe totale de 500 millions, dont 72 millions réservés pour le secteur sportif. L’aide offerte s’ajoutera à celle des autres programmes d’urgence-COVID du gouvernement fédéral — mais les mêmes dépenses ne pourront pas être payées deux fois.

Canaux

Le ministère du Patrimoine canadien gérera le Fonds, dont la création avait été annoncée le 17 avril. Pour l’essentiel, Ottawa utilisera les canaux existants pour s’assurer que l’argent arrive le plus vite possible aux organismes.

Par exemple : un organisme qui reçoit du financement de Téléfilm Canada et qui répond aux critères du Fonds d’urgence (notamment d’avoir besoin de cet argent pour maintenir les activités et les emplois) pourra toucher une aide représentant « jusqu’à 25 % du financement récemment approuvé ».

Ainsi, près de 198 millions iront aux bénéficiaires du Fonds du Canada pour les périodiques, du Fonds du livre du Canada, du Fonds de la musique du Canada, du Fonds du Canada pour la formation dans le secteur des arts ou du Fonds du Canada pour les présentations des arts. Quelque 53 millions sont aussi réservés au secteur du patrimoine.

Une autre enveloppe de 55 millions sera distribuée par le Conseil des arts du Canada pour « aider les organismes artistiques qui appuient les artistes », alors qu’une tranche de 116 millions sera dédiée au secteur audiovisuel canadien et gérée par le Fonds des médias du Canada et Téléfilm Canada. Le même esprit — une aide de 25 % du financement récent des organismes qualifiés — prévaut ici.

Autre phase

Tous les fils de ce Fonds d’urgence ne sont pas attachés. Ottawa indique que les détails d’une « deuxième phase » — destinée à ceux qui ne reçoivent pas actuellement de fonds des différents organismes fédéraux — seront dévoilés dans les prochaines semaines.

« On comprend qu’on ne rejoint pas tout le monde, dit Steven Guilbeault. On garde donc de l’argent pour construire de nouveaux mécanismes : ce sera un peu plus long pour que les gens puissent déposer une demande. »

Selon lui, l’approche retenue par Ottawa de procéder par les canaux et programmes existants permettra « que des fonctionnaires de Patrimoine, du Conseil des arts, de Téléfilm, pourront dès cet après-midi être au téléphone avec les organisations pour évaluer les besoins. »

Le gouvernement calcule que le secteur culturel contribue pour 53,1 milliards du PIB du Canada. Quelque 666 000 emplois y sont rattachés.

D’autres détails suivront.