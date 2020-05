Ottawa commence déjà à prolonger son aide

Le premier ministre Justin Trudeau reconnaît déjà que l’aide fédérale pour traverser la pandémie de COVID-19 aura besoin de durer plus longtemps que prévu. Il annonce donc que la subvention salariale, qui commence à peine à être versée et devait prendre fin début juin, sera prolongée.

« La subvention salariale continuera d’être là pour vous, pour vous aider à garder vos employés sur la liste de paye », a-t-il lancé à l’attention des employeurs. M. Trudeau a indiqué que les détails sur le prolongement du programme seront annoncés la semaine prochaine.

La subvention salariale s’adresse aux employeurs qui réembauchent leurs travailleurs ou qui les gardent à l’emploi malgré une diminution de leurs activités. Elle leur permet de faire payer 75 % des salaires par Ottawa, jusqu’à concurrence de 847 $ par semaine. Les employeurs peuvent verser le 25 % restant mais n’y sont pas contraints. Cette subvention est, pour les travailleurs gagnant un bon salaire, plus généreuse que la Prestation canadienne d’urgence (PCU) de 2000 $ par mois.

L’idée est de garder à l’emploi les travailleurs afin que l’économie puisse redémarrer rapidement dès que les provinces assoupliront leurs règles de confinement. Cette subvention a commencé à être versée cette semaine, mais est rétroactive à la mi-mars. Selon Ottawa, 120 000 entreprises, représentant 1,7 million d’employés, ont logé une demande. Le gouvernement s’attend à pouvoir verser immédiatement l’argent à 90 % d’entre elles. Les autres demandes requièrent plus de vérifications de la part de l’Agence du revenu du Canada.

La subvention salariale est offerte à tout employeur ayant perdu 30 % de ses revenus mensuels (15 % pour le mois de mars). Elle devait coûter au Trésor 73 milliards de dollars (76 milliards $ selon les estimés du Directeur parlementaire du budget) dans sa version originale.

Chômage historique au Québec

Cette annonce a été rendue nécessaire alors que les chiffres sur le chômage rendus publics par Statistique Canada vendredi pour le mois d’avril sont à la hauteur de pires attentes. Ainsi, 1 993 800 emplois ont disparu en avril en plus du million d’autres perdus en mars. Au final, le taux de chômage a atteint 13 % au Canada, et 17 % au Québec, un record historique pour la province depuis que des statistiques comparables sont compilées (en 1976). Le taux canadien aurait été bien pire -17,8 %- si Statistique Canada avait pris en compte les 1,1 millions de chômeurs qui ont cessé de chercher un emploi et qui du coup ne font plus partie de la population active. Le taux de chômage canadien était de 5,5 % en janvier, et de 5,1 % au Québec.

Statistique Canada calcule que depuis que la pandémie de COVID-19 a débuté, 3 millions de personnes ont perdu leur emploi au Canada et 2,5 millions d’autres ont vu leur nombre d’heures de travail réduire.

La Chambre de commerce du Canada (CCC) a apporté un bémol à ces chiffres déprimants : ils ont été enregistrés avant que ne débute la subvention salariale, justement. « Les données [sur l’emploi] du mois prochain fourniront plus de clarté sur l’état du marché du travail alors qu’on se prépare à rouvrir l’économie », fait valoir la CCC.

M. Trudeau n’a pas voulu s’engager à aussi prolonger la PCU de 2000 $, rappelant qu’il avait été prévu dès le départ qu’elle durerait un mois de plus que la subvention salariale, soit quatre mois contre trois. « Au fur et à mesure que l’économie commencera à reprendre un peu de souffle, moins de gens auront besoin de la prestation d’urgence parce qu’ils vont retourner au travail et probablement que plus de gens vont choisir de prendre la subvention salariale », a-t-il dit tout en promettant de « s’ajuster au fur et à mesure que la situation évolue ».

M. Trudeau a aussi annoncé qu’il mettait en place un nouveau Conseil sur la stratégie industrielle dirigé par l’ancienne patronne du mouvement Desjardins, Monique Leroux. Ce Conseil, a expliqué le premier ministre, « aura pour mission d’étudier plus en profondeur les effets de la pandémie dans des secteurs spécifiques et ce qu’on peut faire pour soutenir les travailleurs ».

Par ailleurs, le gouvernement a annoncé la ventilation d’une enveloppe d’un demi-milliard de dollars annoncée le mois dernier pour venir en aide au secteur culturel, qui génère, a-t-il pris soin de préciser, 3 % du produit intérieur brut (PIB). Cet argent sera distribué par l’entremise de programmes déjà existant à Patrimoine canadien, ainsi que par le Conseil des arts (55 millions $) et les deux organismes venant en aide au secteur audiovisuel, soit le Fonds des médias du Canada (89 millions) et Téléfilm Canada (27 millions).

À ceux tentés de dire que la somme pour la culture est maigre dans la mesure où Ottawa a jusqu’à présent dégagé près de 150 milliards en aide directe, le gouvernement fait valoir que cette enveloppe s’ajoute aux programmes généraux auxquels les artistes ont déjà accès, comme la Prestation canadienne d’urgence (PCU) de 2000 $ par mois, la Subvention salariale, les prêts aux entreprises et l’aide pour le loyer commercial.