Ottawa confirme 760 soldats dans les CHSLD du Québec, d'autres à venir bientôt

Nombre de cas

Il y a actuellement 760 membres des Forces armées canadiennes (FAC) déployés dans 13 établissements de soins de longue durée au Québec.C'est ce qu'a déclaré Jean-Yves Duclos, président du Conseil du trésor, lors d'une conférence de presse mercredi matin.La majorité des militaires sont venus prêter main-forte dans des établissements situés dans la région du Grand Montréal, a précisé M. Duclos.Il ajoute qu'il devrait bientôt y avoir plus de 1000 membres des FAC, comme demandé par Québec.Il y a eu plus de 970 000 tests administrés au Canada jusqu'à maintenant. Environ 6 % d'entre eux ont détecté la maladie.Les tests ont permis de déceler 62 458 cas confirmés ou probables dans l'ensemble du pays. La COVID-19 a provoqué la mort de 4111 Canadiens.Distribution des cas au pays, selon les plus récents bilans provinciaux et territoriaux: 33 417 cas au Québec, dont 2398 décès; 18 722 cas en Ontario, dont 1429 décès; 5893 cas en Alberta, dont 106 décès; 2232 cas en Colombie-Britannique, dont 121 décès; 991 cas en Nouvelle-Écosse, dont 41 décès; 487 cas en Saskatchewan, dont six décès; 282 cas au Manitoba, dont sept décès; 259 cas à Terre-Neuve-et-Labrador, dont trois décès; 119 cas au Nouveau-Brunswick, tous guéris sauf un; 27 cas à l'Île-du-Prince-Édouard, dont 25 guéris; 11 cas au Yukon, tous guéris; cinq cas dans les Territoires-du-Nord-Ouest, tous guéris; aucun cas au Nunavut.À ces bilans provinciaux et territoriaux s'ajoutent les 13 cas, tous guéris, chez les passagers rapatriés du navire de croisière Grand Princess le 10 mars.