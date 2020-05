Rachat d’armes: Trudeau admet qu’il aura besoin de l’opposition

Le premier ministre Justin Trudeau estime que ce n’est pas entièrement à lui que reviendra la décision de rendre ou non obligatoire le programme de rachat des armes à feu de style militaire qu’il a interdites. Il lui faudra l’appui d’au moins un parti d’opposition à la Chambre des communes pour décider de la suite des choses.

« On est dans un Parlement en situation minoritaire, donc nous devons travailler avec les autres partis », a-t-il reconnu lundi matin lors de son point de presse quotidien. « Je sais qu’en particulier le Bloc québécois et le Nouveau Parti démocratique ont une perspective qui s’aligne avec la nôtre — de vouloir plus de contrôle des armes à feu. Je suis confiant qu’on va pouvoir travailler ensemble, collaborer, pour établir la bonne marche à suivre. »

Vendredi, Ottawa a, par voie réglementaire, inscrit quelque 1500 types d’armes d’assaut de type militaire à la liste des armes prohibées au Canada. Elles ne peuvent plus être vendues, achetées ou utilisées. Une amnistie de deux ans a été accordée à ceux qui en possèdent déjà. Le gouvernement fédéral a promis de mettre en place un programme de rachat des armes en circulation au terme de l’amnistie, mais a reconnu après quelques tergiversations que celui-ci serait probablement volontaire. Les propriétaires pourraient donc, moyennant le respect de conditions strictes d’entreposage et de transport, conserver leurs armes.

Un tel programme de rachat devra être voté à la Chambre des communes. Or, le Bloc québécois n’est pas d’accord pour qu’il soit optionnel. Sur Twitter, le chef Yves-François Blanchet a indiqué avoir été « stupéfait » d’entendre la veille M. Trudeau dire qu’il le serait sur les ondes de Tout le monde en parle. « Notre appui n’est pas sans conditions. Si le rachat est optionnel, le règlement perd beaucoup d’effet. On s’en occupe. »

Le NPD, qui est traditionnellement déchiré entre son caucus rural et son caucus urbain sur cet enjeu, demeure flou. « Toute personne qui possède légalement une des armes à feu nouvellement inscrites sur la liste doit être indemnisée avant le changement de statut, fait valoir la porte-parole Nina Amrov par courriel. Le gouvernement doit clarifier son plan afin que les détenteurs d’armes à feu respectueux de la loi n’aient pas l’impression d’avoir été pris au dépourvu. »

Les conservateurs opposés « en principe »

Du côté conservateur, le chef Andrew Scheer a réitéré lundi que son parti est « en principe opposé à ce que le gouvernement a fait vendredi ». Mais laisser le choix aux propriétaires de conserver leurs armes serait-il un moindre mal ? M. Scheer n’a pas répondu directement. « Faut-il que certaines personnes fassent l’objet d’une clause grand-père ? Nous appuierons toute mesure protégeant les droits des propriétaires d’armes respectueux des lois, et nous nous opposerons aux autres. » En contexte minoritaire, M. Trudeau a besoin de l’appui d’au moins un parti à la Chambre des communes pour faire adopter un projet de loi.

Le gouvernement fédéral ignore combien d’armes désormais interdites dont déjà en circulation au pays. Dans la catégorie des armes auparavant à « autorisation restreinte » devenues prohibées, il y en aurait 90 000. Mais à celles-là s’en ajoutent bien d’autres, non dénombrées, puisque plusieurs des modèles devenus illégaux étaient auparavant sans restriction et n’étaient plus, depuis l’abolition du registre des armes à feu, enregistrées auprès de l’État.

On ignore donc avec précision combien coûterait un programme de rachat obligatoire. En campagne électorale, le Parti libéral avait prévu une somme de 200 millions de dollars à cette fin. Vendredi, il a été plutôt question de 600 millions $. M. Trudeau assure toutefois que le coût ne sera pas l’argument décisif pour rendre ou non le rachat obligatoire. « Je pense qu’il y a bien des facteurs à regarder, mais pour moi ce n’est pas vraiment une question de coût. La sécurité des Canadiens c’est une priorité absolue et on va faire ce qui est nécessaire. »

Le concept d’armes d’assaut n’est pas défini dans la Loi sur les armes à feu, mais les gens qui l’utilisent désignent en général des armes à l’allure militaire pouvant décharger en tirs rapides plusieurs projectiles. La liste d’armes nouvellement prohibées a été dressée par la GRC, puis approuvée par le gouvernement.

Un budget bientôt

Par ailleurs, M. Trudeau a refusé de s’engager à déposer un budget ou même une mise à jour économique au cours des prochains mois comme le lui demande Andrew Scheer. La situation, plaide le premier ministre, est encore trop volatile.

« Un budget en situation normale est une prévision de ce qui va se passer dans l’année à venir, les mesures qu’on va amener, et on est dans une période d’incertitude extraordinaire sur ce qui pourrait se passer le mois prochain ou dans trois mois. » M. Trudeau a promis que son gouvernement continuera d’être « ouvert et transparent à chaque étape » avec des annonces publiques. Alors exclut-il la possibilité d’une déclaration de nature économique d’ici la fin juin ? « Je n’exclus absolument rien. »

D’autres détails suivront.