Ottawa interdit les armes d’assaut, mais accorde une amnistie de deux ans aux propriétaires

Justin Trudeau interdit comme promis les armes d’assaut de style militaire au pays. Mais cette interdiction est jointe d’une amnistie de deux ans pour les propriétaires actuels de ces armes.

« Aujourd’hui, nous fermons le marché des armes d’assaut de type militaire au Canada. Nous interdisons 1 500 modèles et variantes de ce type d’armes à feu par voie réglementaire. Ces armes n’ont été conçues qu’à une seule et unique fin : tuer le plus grand nombre de personnes le plus rapidement possible. Elles n’ont aucune utilité – et elles n’ont pas leur place – chez nous », a affirmé le premier ministre vendredi, en laissant de côté ses mises à jour quotidiennes sur la pandémie de COVID-19 pour profiter de sa conférence de presse pour annoncer une mesure politique.

M. Trudeau s’est rappelé la tuerie de Polytechnique en 1989, survenue alors qu’il était au Cégep « juste en bas de la côte », de même que celles commises à la Mosquée de Québec en 2017, au Collège Dawson en 2006, et en Nouvelle-Écosse il y a deux semaines.

« À chaque nouvelle année, davantage de familles sont déchirées par la tragédie. […] Il faut que ça cesse », a-t-il argué, en annonçant que le type d’armes utilisées lors de ces tueries sont désormais interdites. Ces armes ne pourront plus être utilisées, vendues, achetées, transportées ou importées au Canada.

Une « période d’amnistie » est toutefois accordée aux propriétaires existants de ces armes et leur donne jusqu’au 30 avril 2022 pour se conformer au changement réglementaire.

M. Trudeau s’était engagé en campagne électorale l’an dernier à interdire ces armes mais aussi à créer « un programme de rachat pour toutes les armes d’assaut de style militaire achetées légalement au Canada ». Les libéraux avaient budgété 200 millions de dollars pour ce faire.

À (re)lire: Notre Portrait de la violence par armes à feu au Canada

Or, si le gouvernement peut interdire toutes ces armes dès maintenant par voie réglementaire, le programme de rachat doit quant à lui être créé par l’adoption d’une nouvelle loi. Puisque le Parlement ne siège pas de façon régulière pendant la pandémie, cela rend le dépôt d’un tel projet de loi difficile en ce moment.

« Nous avons l’intention de présenter un projet de loi pour assurer une compensation juste », a indiqué M. Trudeau, sans pour autant préciser à quel moment il ira de l’avant.

Cette annonce survient deux semaines après la pire tuerie par armes à feu au Canada. Un homme a abattu 22 victimes en Nouvelle-Écosse, les 18 et 19 avril.

Le concept d’armes d’assaut n’est pas défini dans la Loi sur les armes à feu, mais les gens qui l’utilisent désignent en général des armes à l’allure militaire pouvant décharger en tirs rapides plusieurs projectiles.

M. Trudeau s’est également engagé, l’an dernier, à permettre aux municipalités d’interdire les armes de poing sur leur territoire. Les villes de Montréal et de Toronto se sont déjà montrées intéressées à le faire. Il leur faudrait toutefois obtenir l’accord de leur gouvernement provincial.