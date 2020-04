Les camionneurs sikhs devront porter le casque au port de Montréal

C’est la fin d’une longue saga judiciaire au port de Montréal. Les camionneurs sikhs portant le turban devront bel et bien se coiffer d’un casque de protection pour y charger et décharger leur cargaison. L’obligation de porter le casque brime peut-être leur liberté religieuse, mais cet accroc est justifié par les impératifs de sécurité.

La Cour suprême du Canada a en effet refusé jeudi matin d’entendre la cause de trois camionneurs sikhs, faisant en sorte que le jugement rendu en 2016 par la Cour supérieure du Québec – et confirmé en Cour d’appel par la suite — prévaut. Comme cela est son habitude, le plus haut tribunal du pays n’a pas fourni d’argumentaire en appui de sa décision.

L’affaire remonte à juillet 2005. La Montreal Gateway Terminals (MGT), qui opère des terminaux au port de Montréal, rend obligatoire le port du casque pour toute personne circulant hors de son véhicule. Trois camionneurs portant le turban sikh et refusant d’y superposer un casque intentent une poursuite contre MGT l’année suivante au motif que leurs croyances religieuses sont brimées.

MGT avait mis en place une mesure d’accommodement : elle permettait aux camionneurs sikhs de demeurer dans leur véhicule et d’appeler un vérificateur pour qu’il procède à leur place à l’identification du conteneur devant être récupéré puis guide la grue pendant la récupération. Mais comme le vérificateur n’était pas toujours disponible, l’opération d’une durée habituelle de 10 à 20 minutes s’en trouvait prolongée de jusqu’à deux heures.

Dans son jugement rendu en septembre 2016, la Cour supérieure du Québec avait tranché que « bien que les demandeurs aient démontré une atteinte plus que négligeable ou insignifiante à leur droit à la liberté de religion, cette entrave est justifiée » au nom de la disposition de la charte québécoise des droits et libertés prévoyant que les droits doivent s’exercer dans le respect de « l’ordre public » et du « bien-être général ». « Les effets bénéfiques de la Politique, soit assurer la sécurité des personnes travaillant aux terminaux [de MGT], surpassent les effets préjudiciables subis par les demandeurs, soit le port du casque protecteur pendant les cinq à dix minutes où ils circulent à pied pendant leur présence au port lors d’un transport ou, alternativement, leur décision de ne plus effectuer de transport de conteneurs aux terminaux exploités par les défenderesses », avait écrit le juge André Prévost.

Ce jugement devient donc final.