Les députés fédéraux siègent, chacun chez soi, lors d’une réunion virtuelle

Les députés fédéraux tiennent pour une première fois une réunion virtuelle des Communes, mardi.

À midi, les élus qui ont la capacité de se brancher à distance participent à une séance du tout nouveau « comité spécial sur la pandémie de la COVID-19 ». Ils pourront déposer des pétitions pendant 15 minutes, puis ce sera une période de questions qui durera 90 minutes.

Justin Trudeau et ses ministres auront donc à répondre aux questions de l’opposition.

Les 338 députés auraient le droit de « siéger » virtuellement, mais tous ne se sont pas inscrits à l’exercice, l’accès à Internet étant difficile dans certaines régions du pays.

Mercredi, c’est en personne qu’un petit groupe de députés siégera aux Communes. On y examinera alors le projet de loi qui offre une prestation canadienne d’urgence (PCU) aux étudiants pour remplacer leurs revenus d’emplois d’été, de mai à août.

Rapatriements

Lundi, des Canadiens ont pu rentrer au pays en provenance de l’Inde et du Pakistan.

Ils sont 345 920 citoyens canadiens à l’étranger à s’être inscrits auprès du ministère des Affaires mondiales. Le nombre réel de Canadiens hors du pays est beaucoup plus élevé.

Ottawa a distribué 7,1 millions $ en prêts à 2181 de ces expatriés involontaires. Le gouvernement fédéral étudie encore quelque 2000 autres demandes de prêts.

Nombre de cas

Il y a eu plus de 717 000 tests administrés au Canada jusqu’à maintenant. Environ 7 pour cent d’entre eux ont détecté la maladie.

Ces tests ont décelé 49 025 cas confirmés et probables. La COVID-19 a provoqué la mort de 2766 Canadiens.

Distribution des cas au pays, selon les plus récents bilans provinciaux et territoriaux : 24 982 cas au Québec, dont 1599 décès ; 15 381 cas en Ontario, dont 951 décès ; 4696 cas en Alberta, dont 75 décès ; 1998 cas en Colombie-Britannique, dont 103 décès ; 900 cas en Nouvelle-Écosse, dont 24 décès ; 365 cas en Saskatchewan, dont cinq décès ; 272 cas au Manitoba, dont six décès ; 258 cas à Terre-Neuve-et-Labrador, dont trois décès ; 118 cas au Nouveau-Brunswick, dont 112 guéris ; 26 cas à l’Île-du-Prince-Édouard, dont 24 guéris ; 11 cas au Yukon, dont huit guéris ; cinq cas dans les Territoires-du-Nord-Ouest, tous guéris ; aucun cas au Nunavut.

À ces bilans provinciaux et territoriaux s’ajoutent les 13 cas, tous guéris, chez les passagers rapatriés du navire de croisière Grand Princess le 10 mars.