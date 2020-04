La santé publique fédérale prévoit 3300 à 3900 décès d’ici la semaine prochaine

La santé publique fédérale revoit ses scénarios de propagation de la COVID-19 au pays, notamment pour tenir compte des ravages que fait la maladie dans les centres de soins de longue durée. Le coronavirus pourrait maintenant faire environ 3300 à 3900 victimes au Canada d’ici la semaine prochaine. Mais les autorités n’ont pas cru bon revoir leurs prédictions à long terme, qui demeurent les mêmes qu’il y a trois semaines.

D’ici le 5 mai, l’Agence de la santé publique du Canada s’attend à voir 53 196 cas à 66 835 cas de COVID-19 au pays. Le nombre de décès risque d’osciller entre 3277 et 3883, selon les projections fédérales dévoilées mardi.

Les autorités ont revu leurs modèles de projections en raison du taux de décès élevé dans les CHSLD et autres résidences pour personnes âgées. Car 79 % des victimes à ce jour au Canada étaient des résidents de telles institutions – bien au-dessus de ce qu’anticipait le fédéral il y a quelques semaines. Lorsque la santé publique a partagé ses premiers scénarios de propagation de la maladie, le 9 avril, le taux de mortalité au Canada était de 2,2 %. Il atteint maintenant 5,5 %.

Pas moins de 95 % des victimes étaient âgées de 60 ans et plus. Plus de 80 % des décès sont survenus au Québec et en Ontario.

Mais la directrice de la santé publique, la Dre Theresa Tam, a voulu malgré tout se faire rassurante : l’épidémie ralentie au pays. Alors que le nombre de cas doublait tous les trois ou cinq jours au Canada il y a trois semaines, il double désormais tous les 16 jours. « Nous voyons des preuves encourageantes que l’épidémie de COVID-19 ralentit », s’est réjouie la ministre de la Santé Patty Hajdu.

La Dre Tam insiste toutefois que le Canada ne peut relâcher ses mesures de distanciation physique. « Il est extrêmement important que nous maintenions nos mesures sanitaires, y compris l’éloignement physique, jusqu’à ce que la première vague de l’épidémie soit maîtrisée. Si nous assouplissons trop rapidement nos mesures, nous risquons d’anéantir nos efforts collectifs et de subir d’autres vagues d’épidémie dans l’avenir », a-t-elle martelé.

Incertitude pour la suite

À long terme cependant, la santé publique n’a pas ajusté ses projections. Bien que le nombre de décès enregistrés jusqu’à présent ait surpassé les prévisions précédentes des autorités, celles-ci continuent de prévoir le même nombre de décès au total que ce qu’elles prédisaient il y a trois semaines : de 11 000 à 44 000 décès, selon si 2,5 % ou 10 % de la population est infectée d’ici l’automne.

Le sous-administrateur en chef de la santé publique, le Dr Howard Njoo, a fait valoir que bien que le taux de mortalité ait été plus élevé ces dernières semaines, les choses pourraient se stabiliser par la suite si la société continue de bien contenir l’épidémie et ainsi permettre de limiter le nombre de décès total à ces prédictions de départ.

La Dre Tam a toutefois convenu que ces scénarios à long terme seraient probablement ajustés. « Les modèles doivent être ajustés au fil du temps. » Mais ils ne l’ont pas été pour la présentation de mardi.

C’est la troisième fois que la Dre Tam présente des scénarios de propagation probable de la COVID-19. Les deux projections précédentes se sont révélées erronées.

Il y a trois semaines, les autorités de la santé publique ont présenté leurs premiers scénarios de propagation de la maladie et prédit à court terme que la COVID-19 ferait 500 à 700 victimes en date du 16 avril. Or, ce jour-là, le Canada avait surpassé cette prédiction et comptait déjà 1229 victimes. La santé publique a alors revu ses scénarios et indiqué s’attendre à voir entre 1200 et 1600 décès en date du 21 avril. Mais cette deuxième projection a été une fois de plus contredite par la dure réalité, puisque la COVID-19 avait fait plus de 1870 victimes le 21 avril.

Bilinguisme mis de côté

Santé Canada a aussi été critiquée après avoir autorisé la mise en vente de produits nettoyants sans étiquetage bilingue. Des produits d’entretien ménager, des savons pour les mains ou des savons pour le corps, notamment, ont été approuvés bien qu’ils n’aient qu’une étiquette en anglais.

Justin Trudeau a reconnu que ce n’était pas idéal, notamment pour la sécurité des consommateurs, mais il a plaidé qu’en temps de pandémie la priorité de son gouvernement a été de permettre la vente de ces produits très recherchés.

« Il a fallu prendre des décisions qui seraient absolument inacceptables dans d’autres moments. […] C’est loin d’être idéal », a commenté le premier ministre, lors de son point de presse quotidien mardi. « Mais dans une situation extrême comme celle dans laquelle on est, on reconnaît qu’il faut équilibrer différentes vulnérabilités et dans certaines situations on est prêt à permettre un affichage un étiquetage unilingue, mais on s’attend à ce que les compagnies travaillent très fort pour essayer de rectifier cette situation. Ce n’est pas quelque chose qui devrait être accepté au Canada. »

Déconfinement national

Alors que le Québec dévoile aujourd’hui son plan de reprise économique dans la province, M. Trudeau a promis de partager au cours de la journée les lignes directrices nationales qui encadreront cette réouverture dans les différentes provinces. Le premier ministre fédéral a insisté que les provinces dresseraient leurs propres plans, en vertu de leurs propres réalités qui varient grandement au pays.

Les lignes directrices pancanadiennes ne sont pas des mesures précises, mais plutôt des « principes de base qui vont informer les mesures prises par les différents gouvernements selon leur situation ». Ottawa et les provinces se sont entendus pour établir des normes nationales en matière de dépistage et de suivi des cas confirmés de COVID-19 par exemple, ou des mesures spécifiques pour encadrer le retour au travail notamment en assurant l’accès à certains équipements.

M. Trudeau n’a pas voulu se prononcer, en tant que parent québécois et ancien enseignant, à savoir ce qu’il ferait lors de la réouverture des écoles québécoises prévue dans deux semaines. « Je voudrais voir à quoi ressemble la situation dans deux semaines. […] En tant que parents, quand je vais prendre des décisions pour mes enfants, je vais vouloir savoir quelles sont les mesures en place : est-ce qu’il va y avoir moins d’étudiants par classe ? Est-ce que les bureaux vont être plus espacés ? Est-ce que dans la cour de récré il va y avoir des règles qui vont garder les enfants à distance les uns des autres ? […] Toutes sortes de questions auxquelles il va falloir qu’on trouve des réponses avant de pouvoir prendre des décisions par rapport à la réouverture. Et c’est exactement ce que je m’attends à ce que tous les paliers de gouvernement, les parents, les institutions se posent avant de commencer à desserrer les restrictions. »

Avec Hélène Buzzetti