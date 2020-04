Des directives pancanadiennes à venir pour «éviter toute confusion»

Justin Trudeau dit que les discussions se poursuivent pour établir des directives pancanadiennes pour la réouverture de l’économie.

Le premier ministre s’est entretenu vendredi à ce sujet avec ses homologues des provinces et des territoires.

Selon un compte-rendu du bureau de M. Trudeau, ils ont discuté « des conditions nécessaires pour relancer l’économie canadienne en toute sécurité » et ont convenu d’adopter « une approche progressive ».

Jusqu’à maintenant, la Saskatchewan et le Nouveau-Brunswick ont présenté leurs plans pour une reprise de l’économie. L’Ontario et le Québec devraient suivre la semaine prochaine.

M. Trudeau est d’accord que les réalités de chaque région du pays sont uniques et que les mesures pourraient varier d’une province à l’autre.

Il ajoute cependant qu’il y a « un travail de coordination important qui doit se faire à l’échelle nationale pour éviter toute confusion ».

De concert avec les administrateurs de la santé publique, le gouvernement fédéral planche sur « un plan fondé sur la science, les données et l’avis des experts » pour sortir de cette crise.

Il n’y aura pas de conférence de presse de M. Trudeau ni de ses ministres dimanche.

De l’aide pour les pêcheurs

M. Trudeau a annoncé un investissement de 62,5 millions $ pour appuyer les transformateurs de poissons et de fruits de mer pendant la pandémie.

Ils pourront utiliser cet argent pour acheter de l’équipement de protection personnelle pour leurs travailleurs, adapter leurs protocoles sanitaires et appuyer d’autres mesures de distanciation sociale, a précisé M. Trudeau.

Ces fonds pourront aussi être utilisés pour acheter des réfrigérateurs ou de l’espace de rangement pour entreposer leurs produits pour les vendre plus tard, a-t-il ajouté.

Nombre de cas

Il y a eu plus de 643 000 tests administrés au Canada jusqu’à maintenant. La proportion de tests positifs ayant décelé la COVID-19 demeure d’environ 6,5 pour cent, selon l’Agence de la santé publique du Canada.

Ces tests ont décelé 44 364 cas confirmés et probables. La COVID-19 a provoqué la mort de 2350 Canadiens.

Distribution des cas au pays, selon les plus récents bilans provinciaux et territoriaux : 22 616 cas au Québec, dont 1340 décès ; 13 995 cas en Ontario, dont 811 décès ; 4017 cas en Alberta, dont 72 décès ; 1853 cas en Colombie-Britannique, dont 98 décès ; 850 cas en Nouvelle-Écosse, dont 16 décès ; 341 cas en Saskatchewan, dont quatre décès ; 263 cas au Manitoba, dont six décès ; 256 cas à Terre-Neuve-et-Labrador, dont trois décès ; 118 cas au Nouveau-Brunswick ; 26 cas à l’Île-du-Prince-Édouard, dont 24 déjà guéris ; 11 cas au Yukon ; cinq cas dans les Territoires-du-Nord-Ouest, tous guéris ; aucun cas au Nunavut.

À ces bilans provinciaux et territoriaux s’ajoutent les 13 cas chez les passagers rapatriés du navire de croisière Grand Princess le 10 mars.