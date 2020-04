Ottawa réduit de 75% le loyer des PME touchées par la COVID-19

Le premier ministre Justin Trudeau annonce une aide significative pour aider entreprises frappées par une baisse de revenus en temps de pandémie de COVID-19 à payer leur loyer.L'Aide d'urgence du Canada pour le loyer commercial (AUCLC) réduira de 75 % les loyers de moins de 50 000$ par mois. Elle s'appliquera aux petites entreprises qui ont temporairement interrompu leurs activités ou qui ont connu une baisse de revenus d'au moins 70%.Des prêts seront aussi accordés aux propriétaires d'immeubles commerciaux hypothéqués qui couvriraient 50% des loyers mensuels d'avril, de mai et de juin. Le prêt sera radié si les propriétaires acceptent de réduire d'au moins 75% le loyer des occupants pendant ces trois mois.L'aide fédérale aux loyers est offerte en partenariat avec les provinces et les territoires, dont c'est la responsabilité.Les petites et moyennes entreprises, dont plusieurs sont fermées depuis le mois de mars, réclamaient de l'aide supplémentaire alors que le paiement du loyer du 1er mai approche à grands pas.M. Trudeau doit aussi tenir une téléconférence avec les premiers ministres des provinces et des territoires cet après-midi.Il devrait être question de la situation difficile dans les établissements de soins de longue durée où plus de la moitié des décès dus à la COVID-19 sont survenus au pays.M. Trudeau avait promis la semaine dernière de bonifier le salaire de certains travailleurs essentiels, comme l'a fait Québec.L'enjeu a été discuté lors du dernier appel tenu entre les provinces, mais il n'y a pas eu d'entente puisque ce ne sont pas toutes les provinces qui éprouvent les mêmes difficultés.Depuis, la situation s'est détériorée. Le Québec et l'Ontario demandent maintenant à Ottawa d'envoyer des centaines de militaires pour aider à prendre soin des résidents dans ces établissements.