Les villes demandent une aide d’urgence de 10 milliards du fédéral

Confrontées à une crise financière majeure en raison de la pandémie de coronavirus, les municipalités canadiennes lancent un appel à l’aide au gouvernement fédéral et lui demandent une aide financière d’urgence d’au moins 10 milliards de dollars.

En quelques semaines, les villes à travers le pays ont vu leur santé financière s’effondrer. Elles ont dû hausser leurs dépenses pour être en mesure de maintenir les services essentiels et pour venir en aide à leurs citoyens en appuyant les services de santé et en mettant en place diverses mesures comme le soutien aux itinérants et aux entreprises en difficulté.

Mais elles appréhendent déjà des pertes de revenus importantes, de 10 à 15 milliards pour l’ensemble des villes, a indiqué le président de la Fédération canadienne des municipalités (FCM) et conseiller de municipalité régional d’Halifax, Bill Karsten, jeudi lors d’une conférence de presse en compagnie de Don Iveson, maire d’Edmonton, et de Maxime Pedneaud-Jobin, maire de Gatineau.



Pour Montréal, le manque à gagner serait estimé à 538 millions alors que pour Gatineau, il pourrait atteindre jusqu’à 35 millions, a indiqué Maxime Pedneaud-Jobin.

Plusieurs villes ont repoussé le paiement des taxes et elles anticipent des pertes dans plusieurs domaines, dont ceux des droits de mutation et des permis. Et c’est sans compter la chute des revenus liés aux transports en commun bien que les métros et les autobus continuent de rouler. À lui seul, le transport collectif engendre des pertes de 400 millions $ par mois à la grandeur du Canada, estime la FCM.

« Pendant qu’on combat le feu, la caserne est menacée, a illustré Maxime Pedneaud-Jobin. Juste à Gatineau, c’est environ 35 millions qu’on perd cette année. Mais ces 35 millions, où est-ce qu’on les prend ? On revient à notre fiscalité préhistorique du 19e siècle : on le prend soit en taxant les propriétaires fonciers en période de crise, soit en coupant les services à un moment où les populations, notamment les plus vulnérables, ont besoin des services municipaux. »

La FCM demande une aide d’urgence d’au moins 10 milliards du gouvernement fédéral. De ce montant, 7,6 milliards devraient être versés directement aux villes et 2,4 milliards à celles qui exploitent des réseaux de transport collectif, précise la FCM.

Les municipalités jugent inconcevable de devoir hausser les taxes des citoyens pour combler le manque à gagner appréhendé. À titre d’exemple, la FCM indique que pour éviter d’avoir à couper dans les services, Toronto devrait augmenter l’impôt foncier de 56 % pour pallier ses pertes financières. À Montréal, les taxes devraient grimper de 18 %.

La loi interdit aux villes d’enregistrer des déficits, mais les maires ne croient pas qu’obtenir le droit de le faire est une solution viable. « C’est pelleter le problème en avant », estime Maxime Pedneaud-Jobin.